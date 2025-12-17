Sevememek Bir Duygu, Samimiyet Bir Davranıştır: Saliha Erdim'den Çarpıcı Uyarılar
Bir insanı sevmeseniz bile ona samimi davranabilir misiniz? "Benim içim, dışım bir" diyerek kırıcı olmak samimiyet midir? Saliha Erdim, VAV TV'de iş hayatındaki sınırlardan sosyal medyanın aile üzerindeki etkisine, çocuk eğitiminden laubalilik ile samimiyet arasındaki ince çizgiye kadar hayati uyarılarda bulundu. Aile içindeki güveni yeniden inşa etmek, çocuklara doğru rol model olmak ve yapaylıktan kurtulup "kendi duruşunu" kazanmak isteyenler için samimiyetin 5 aşamalı yol haritasını derledik.
VAV TV ekranlarında yayınlanan "Ailede Benden Bize" programında, insani ilişkilerin en temel taşlarından biri olan "samimiyet" konusu konuşuldu. Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim, samimiyetin tanımından aile içi yansımalarına, iş hayatındaki sınırlardan kişisel gelişime kadar pek çok önemli noktaya değindi.
Sevememek Bir Duygu, Samimiyet İse Bir Davranıştır
🔸 Programda samimiyeti "içten, candan ve riyasız olma durumu" olarak tanımlayan Saliha Erdim, bu kavramın her şeyden önce bireyin kendisiyle barışık olmasıyla ilgili olduğunu vurguladı. Erdim, samimiyetin sadece karşı tarafa verilen bir değer değil, kişinin kendi ruhsal sağlığı için bir ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Samimi olmak önce bize iyi gelir. Birinin yüzüne gülüp arkasından konuşmak, insanın kendisine yakıştırmaması gereken bir durumdur. Eğer birine karşı içinizde samimiyet yoksa, yapay davranmak yerine mesafeli ama dürüst olmayı seçmelisiniz. Çünkü yapaylık kendini mutlaka ele verir."
Ailede Samimiyet: Çocuklar Ne Görüyor?
🔸 Saliha Erdim, kendi hayatından verdiği çarpıcı bir örnekle samimiyetin her zaman "çok sevmek" anlamına gelmediğini, bazen bir niyet ve gayret meselesi olduğunu ifade etti. Kayınvalidesiyle olan ilişkisinden örnek veren Erdim, "Bir dönem sevemediğim halde ona her zaman samimi davrandım. Sevmek için dua ettim ve davranışlarımla bunun provasını yaptım. Sonunda Allah o sevgiyi kalbime yerleştirdi. Samimiyet, karşımızdakinden bağımsız olarak bizim takınmamız gereken bir duruştur" dedi.
🔸 Ailenin, samimiyetin öğrenildiği ilk okul olduğunu hatırlatan Erdim, anne ve babaların tutarsız davranışlarının çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekti. "Dışarıya karşı çok nazik olup ev içinde tam tersi davranan ebeveynler, çocuklarına samimiyetsizliği modeller" diyen Erdim, şu uyarılarda bulundu:
Gıybetten Kaçının: Başkalarının arkasından konuşmak, çocuğun zihninde "yüzüne başka, arkasından başka olunabilir" algısını oluşturur.
Ahlak En Büyük Mirastır: Bencil bir çocuğa bırakılan servet istikbal değildir. En büyük istikbal; dürüstlük, edep ve Allah korkusuyla harmanlanmış sağlam bir ahlaktır.
İş Hayatında Samimiyet ve Sınırlar
🔸 Günümüz iş dünyasında samimiyetin azaldığına ve "ikiyüzlülüğün" normalleştiğine dair gelen soruları yanıtlayan Erdim, samimiyet ile sınırları karıştırmamak gerektiğini belirtti. İş hayatında suistimalleri önlemek için Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) tavsiyesi üzerine "şahitler huzurunda belgelemek ve sınır koymak" gerektiğini, ancak bunun içten ve dürüst davranmaya engel olmadığını ifade etti.
Saliha Erdim, bir insanın hem kendine hem çevresine karşı samimiyetini geliştirebilmesi için şu beş aşamalı yöntemi önerdi:
- Niyet: Samimi olmayı gerçekten istemek.
- Bilgi: Bu değerin nasıl hayata geçirileceğini öğrenmek.
- Metot: Doğru yöntemleri uygulamak.
- Gayret: Pratiğe dökmek için çabalamak.
- Sebat: Bu tutumu kararlılıkla sürdürmek.
Samimiyet ile Laubalilik Arasındaki İnce Çizgiye Dikkat!
🔸 Programın devamında, toplumda sıkça karıştırılan "samimiyet" ve "laubalilik" kavramlarına açıklık getiren Saliha Erdim, dürüstlük maskesi altına sığınan kaba davranışları eleştirdi. "Ben açık sözlüyüm" diyerek karşısındakini kıran insanların iletişim seviyesinin düşük olduğunu belirten Erdim, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bir insanı kıracak söz söylüyorsanız bunun adı şaka değildir. Kaba konuşuyorsanız bunun adı espri değildir. Eğer birisi sizi uyardığı halde aynı tavra devam ediyorsanız, siz ölçüsüz ve duyarsız birisiniz demektir. Unutmayın; her şey incelikten, insan ise kabalıktan kırılır. Sizin duruşunuz, karşınızdakine nasıl davranması gerektiğini öğretmelidir."
Sosyal Medya Aile Bağlarını Zayıflatıyor
🔸 Eşler arasındaki samimiyetin azalmasında teknoloji kullanımının ve yanlış rol modellerin büyük etkisi olduğunu vurgulayan Erdim, özellikle sosyal medya kurgularına ve gündüz kuşağı programlarına dikkat çekti. Erdim, aile saadetini tehdit eden unsurları şöyle sıraladı:
Sanal Kurgular: Sosyal medyadaki "mükemmel" hayatlar ve jestler birer kurgudur. Gerçek hayatla bunları kıyaslamak eşler arasındaki memnuniyetsizliği artırır.
Zararlı Yayınlar: İhanet, yalan ve güven sarsıcı olayların sürekli işlendiği programlar, toplumsal bir güvensizlik oluşturur. "Güvenilir erkek/kadın kalmadı" algısı, evlilik kurumuna büyük zarar vermektedir.
Duygusal Beslenme: "Kiminle uçtuğunuza dikkat edin. Kartallar gibi uçmak istiyorsanız, sürüngenlerle vakit geçirmemelisiniz."
Çocuk Sevgiden Değil, Yanlışa Sessiz Kalınmasından Şımarır
🔸 Çocuk eğitiminde "disiplin" adına samimiyetten ve oyunun iyileştirici gücünden kaçınılmaması gerektiğini belirten Saliha Erdim, kendi hayatından örnekler paylaştı. Evde televizyon olmadığını ve çocuklarıyla her zaman oyun odaklı bir iletişim kurduğunu anlatan Erdim:
"Çocuklarımın neredeyse hiçbir isteğine hayır demedim. Eğer bir talep kimseye zarar vermiyorsa ve bana bir şey kaybettirmiyorsa neden hayır diyeyim? Çocukla ev dağınık olur, salon çadır olur. Oynamayan çocuktan hayat enerjisi beklenmez" diyerek ebeveynlere esneklik tavsiyesinde bulundu.
İlişkilerde Samimiyeti İnşa Etmek İçin Öneriler
Programın sonunda Saliha Erdim, samimiyeti hayatın merkezine koymak isteyenler için şu reçeteyi sundu:
- Dua Edin: "Ya Rabbi, beni herkese karşı samimi ve dürüst bir kul yap" diyerek niyetinizi tazeleyin.
- Sadaka Verin: Güzel bir ahlaka sahip olma niyetiyle infakta bulunun.
- Çevrenizi Seçin: Samimi insanlarla birlikte olun; çünkü hal, bulaşıcıdır.
- Hüsn-ü Zan Besleyin: Eleştirmek ve aşağılamak yerine, insanların iyi yönlerini görmeye odaklanın.
- Kendi Duruşunuzu Koruyun: Dünya samimiyetsiz olsa bile siz samimi olmaya devam edin. Başkalarının hatası sizin doğruluğunuza engel olmamalıdır.