Sevememek Bir Duygu, Samimiyet Bir Davranıştır: Saliha Erdim’den Çarpıcı Uyarılar

VAV TV ekranlarında yayınlanan "Ailede Benden Bize" programında, insani ilişkilerin en temel taşlarından biri olan "samimiyet" konusu konuşuldu. Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim, samimiyetin tanımından aile içi yansımalarına, iş hayatındaki sınırlardan kişisel gelişime kadar pek çok önemli noktaya değindi.

Sevememek Bir Duygu, Samimiyet İse Bir Davranıştır

🔸 Programda samimiyeti "içten, candan ve riyasız olma durumu" olarak tanımlayan Saliha Erdim, bu kavramın her şeyden önce bireyin kendisiyle barışık olmasıyla ilgili olduğunu vurguladı. Erdim, samimiyetin sadece karşı tarafa verilen bir değer değil, kişinin kendi ruhsal sağlığı için bir ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Samimi olmak önce bize iyi gelir. Birinin yüzüne gülüp arkasından konuşmak, insanın kendisine yakıştırmaması gereken bir durumdur. Eğer birine karşı içinizde samimiyet yoksa, yapay davranmak yerine mesafeli ama dürüst olmayı seçmelisiniz. Çünkü yapaylık kendini mutlaka ele verir."