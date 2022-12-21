Arama

Menu

Potemkin Zırhlısı ne anlatıyor?

Yedinci sanat olarak adlandırılan sinema, aynı zamanda bir kitle iletişim aracıdır. Bu yönüyle, iktidarlar tarafından bir araç olarak görülebildiği gibi toplumsal sorunların dile getirilmesinde de etkin rol oynar. Sovyet yönetmen Sergey Ayzenştayn'ın Potemkin Zırhlısı da tam olarak böyle bir filmdir. SSCB tarafından 1905 ayaklanmasını anlatması için sipariş edilse de Ayzenştayn, filmi yepyeni montaj teknikleri ile bir klasik haline getirir. Böylelikle adını tüm zamanların en etkileyici filmlerinden biri olarak sinema tarihine altın harflerle kazır.

Giriş Tarihi: 21.12.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 17:12
  • 1
  • 11

POTEMKİN ZIRHLISI FİLMİNİN KONUSU

1905 yılı Rusyasında geçen film, 1905 devriminin 20'nci yıldönümü için çekilir.

◼ Film, Potemkin isimli savaş gemisinde kötü şartlarda çalıştırılarak köle muamelesi gören mürettebatın, Çar rejimine bağlı subaylara karşı başlattıkları isyanı konu alır.

◼ Ayaklanma sonucunda mürettebat, gemiyi ele geçirir. Odessa halkının da desteğini alan isyancıların sonrasında yaşadıkları olaylar dram şeklinde aktarılır.

  • 2
  • 11

◼ Yönetmen koltuğunda Sergey Ayzenştayn'ın oturduğu 75 dakikalık film, 21 Aralık 1925 tarihli Sovyetler Birliği yapımıdır.

Siyah-beyaz çekilen sessiz film, savaş türündedir. Senaristleri ise Nina Agadzhanova, Nikolai Aseyev, Sergei M. Eisenstein, Sergei Tretyakov ve Sergey Tretyakov'dur.

Usta yönetmenlerden sözler

  • 3
  • 11

◼ Potemkin Zırhlısı, 1905 Bolşevik İhtilali'ni anlatması için devlet tarafından sipariş edilir. Ancak Ayzenştayn'ın kendine has montaj teknikleri, estetik anlatımı ve etki yöntemleriyle basit bir propaganda filmi olmanın ötesine geçerek bir klasik halini alır.

◼ Potemkin Zırhlısı'nın iki önemli sahnesi bulunur. Bunlar "Odessa Merdivenleri" ve "aslan heykeli"dir.

  • 4
  • 11

ODESSA MERDİVENLERİ SAHNESİ

◼ Halk, Odessa merdivenlerinde toplanır ve burada isyanın kitleselleşmesi tasvir edilir. Bu sahne, Ayzenştayn'ın kurgu başarısının bir yansımasıdır.

◼ Sahnede, çarlık rejimi askerleri ellerindeki silahlarla merdivenlerden inerek, insanlara ateş açar. O an halk panikle merdivenden inmeye, sağa sola kaçışmaya başlar.

Sinema gözünden mesajlar

  • 5
  • 11

◼ Usta yönetmen bu sahneyi çekerken genellikle yakın plan ölçekler kullanır. Amacı, halkın üzerinde oluşan korku ve dehşeti daha belirgin şekilde izleyiciye aktarmaktır.

*Odessa merdivenleri:
Odessa'da bulunan dev merdiven, denize doğru şehre resmi bir giriş olarak kabul edilir. Odessa'nın en bilinen simgesidir.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN