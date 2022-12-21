Potemkin Zırhlısı ne anlatıyor?

◼ Potemkin Zırhlısı, 1905 Bolşevik İhtilali'ni anlatması için devlet tarafından sipariş edilir. Ancak Ayzenştayn'ın kendine has montaj teknikleri, estetik anlatımı ve etki yöntemleriyle basit bir propaganda filmi olmanın ötesine geçerek bir klasik halini alır.

◼ Potemkin Zırhlısı'nın iki önemli sahnesi bulunur. Bunlar "Odessa Merdivenleri" ve "aslan heykeli"dir.