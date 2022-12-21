Potemkin Zırhlısı ne anlatıyor?

Yedinci sanat olarak adlandırılan sinema, aynı zamanda bir kitle iletişim aracıdır. Bu yönüyle, iktidarlar tarafından bir araç olarak görülebildiği gibi toplumsal sorunların dile getirilmesinde de etkin rol oynar. Sovyet yönetmen Sergey Ayzenştayn'ın Potemkin Zırhlısı da tam olarak böyle bir filmdir. SSCB tarafından 1905 ayaklanmasını anlatması için sipariş edilse de Ayzenştayn, filmi yepyeni montaj teknikleri ile bir klasik haline getirir. Böylelikle adını tüm zamanların en etkileyici filmlerinden biri olarak sinema tarihine altın harflerle kazır.
Giriş Tarihi: 21.12.2022
14:39
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
17:12