Duygular sözlüğü

🔸 Gerçekleşen bir durum veya olayın insanların iç dünyasında ortaya çıkardığı tepkilere duygu denir. Duygular, davranışsal ve fizyolojik bileşenleri olduğu için oldukça karmaşıklardır.
🔸 Duygunun eş anlamlısı olarak his kelimesi kullanılır. Duygular yüz ifadesine, ses tonuna ve beden diline yansır. Duygular yaşanılan olayın özelliklerine ve yoğunluğuna göre değişiklik gösterir.
🔸 1970'lerde psikologlar herkesin sahip olduğu ve tüm kültürlerde rastlanan evrensel 6 temel duygumuz olduğu tezini ortaya atmıştır. Bu temel duygulara sevinç, üzüntü, iğrenme, şaşırma, korku ve öfke olarak ifade edilmiştir. Sonraki çalışmalarda bu temel duygulara güven, utanç ve heyecan gibi başka duygular da eklenmiştir.
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