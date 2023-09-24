Duygular sözlüğü

ÜZÜNTÜ

🔸 Acıklı, hoşa gitmeyen ya da gerçekleşmesi istenmeyen bir durumun insanda oluşturduğu can sıkıcı duyguya üzüntü denir. İnsanın duygusal bağ kurduğu bir nesne ya da canlıya zarar geleceği, onu kaybedeceği düşüncesi bu duygunun oluşmasına yol açar.

🔸 Üzüntü, sevinç duygusunun tam tersi bir duygu olarak düşünülebilir. Üzüntüye genellikle hayal kırıklığı da eşlik eder.

"Üzüntü ve sevinç su ile yağ gibi değildir, birbirine karışabilir."

Jose Saramago - Körlük