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Uçurtma Avcısı kitabının yazarı Khaled Hosseini'den 20 alıntılar

Khaled Hosseini, Afgan kökenli Amerikalı yazardır. En çok "Uçurtma Avcısı", "Bin Muhteşem Güneş" ve "Dağlar Yankılanır" gibi çok satan romanlarıyla tanınır. Eserlerinde genellikle Afganistan'daki karmaşık tarihi ve insan hikayelerini derinlikli bir şekilde işler. Hosseini'nin yazıları sıklıkla duygusal derinlik, insanlık ve bağlılık temalarını işler. Ayrıca, mültecilerin ve eğitim eksikliği çeken çocuklar meseleleri üzerine pek çok çalışmaya katılmıştır. İşte sizler için Khaled Hosseini'nin eserlerinden alıntılar...

Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:11
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Evlilik bekleyebilir, eğitim beklemez. Çünkü bir toplumun, kadınları eğitimsiz olduğu sürece başarıya ulaşma şansı yoktur...

📗📘 Khaled Hosseini

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Çocuklar boyama kitabı değildir, onları en sevdiğin renge boyayamazsın.

📗📘 Khaled Hosseini

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Yalanla kendini kandırmaktansa gerçekle yüzleşmek iyidir.

📗📘 Khaled Hosseini

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Yeniden iyi biri olmak hala mümkün.

📗📘 Khaled Hosseini

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Senin bu kadar mutlu olmana, ancak senden bir şey almaya hazırlandıkları zaman izin verirler.

📗📘 Khaled Hosseini

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