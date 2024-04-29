Uçurtma Avcısı kitabının yazarı Khaled Hosseini'den 20 alıntılar

Khaled Hosseini, Afgan kökenli Amerikalı yazardır. En çok "Uçurtma Avcısı", "Bin Muhteşem Güneş" ve "Dağlar Yankılanır" gibi çok satan romanlarıyla tanınır. Eserlerinde genellikle Afganistan'daki karmaşık tarihi ve insan hikayelerini derinlikli bir şekilde işler. Hosseini'nin yazıları sıklıkla duygusal derinlik, insanlık ve bağlılık temalarını işler. Ayrıca, mültecilerin ve eğitim eksikliği çeken çocuklar meseleleri üzerine pek çok çalışmaya katılmıştır. İşte sizler için Khaled Hosseini'nin eserlerinden alıntılar...