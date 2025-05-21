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İmam Şarani'nin nasihatleri

Yayınlanma Tarihi: 21.05.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 13:48

16. yüzyılın en büyük alimlerinden biri olarak kabul edilen İmam Şarani, Kahireli olsa da soyu Hz. Ali'nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye'ye nisbet edilir. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Şarani, çoğu Mısır ulemasının önde gelenlerinden olmak üzere elliden fazla alimden dersler alarak büyür. Vahdet-i Vücud ve İbn Arabi'nin görüşlerine bağlı olan Şarani'nin eserlerinden sözleri ve nasihatleri araştırdık.

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Edebin aslı kendini noksan, başkasını kâmil görmektir.

İmam Şarani

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

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Kul, Allah'a ve kullarına hizmet ettiği derecede Allah ona rızkını genişletir.

İmam Şarani

EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ

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Sana karşı yapılan kusuru affetmenin ilahi affa vesile olacağını düşün ve intikama gücün yetse bile affet.

İmam Şarani

ABDULLAH B. MÜBAREK'İN HİKMETLİ SÖZLERİ

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Bir kulun ömrü boyunca sürekli olarak eda ettiği ihlâslı amelleriyle Kadir Gecesi'ndeki amelleri tartıya konup mukayese edilse, Kadir Gecesi'ndeki ameller, diğer bütün ihlâslı ve sürekli amellerinden ağır basar.

İmam Şarani

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ

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Haksızlıklara sabırla göğüs ger. Yapılan zulüm ve haksızlıkları bağışla.

İmam Şarani

MÜTEVAZI BİR ALİM SÜFYAN ES-SEVRİ'NİN NASİHATLERİ

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