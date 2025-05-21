İmam Şarani’nin nasihatleri

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Bir kulun ömrü boyunca sürekli olarak eda ettiği ihlâslı amelleriyle Kadir Gecesi'ndeki amelleri tartıya konup mukayese edilse, Kadir Gecesi'ndeki ameller, diğer bütün ihlâslı ve sürekli amellerinden ağır basar.

İmam Şarani

İMAM EVZAİ'NİN MÜMİNLERE ÖĞÜTLERİ