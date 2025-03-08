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İmam Evzai'nin müminlere öğütleri

Yayınlanma Tarihi: Mart 08, 2025 08:50 Güncelleme Tarihi: Mart 08, 2025 08:54

Cenazesinde Müslümanların dışında Hristiyanlar, Yahudiler ve Kıptilerin de bulunduğu İmam Evzai, insanların gönüllerine hitap etmiş bir alimdi. Şam şehrinin yetiştirdiği en önemli alimlerden birisi olarak kabul edilen İmam Evzai, "Dımeşk İmamı" sıfatı ile anılırdı. Yüksek ilmi birikimi, herkes tarafından kabul gören ahlakı, yaşadığı zühd hayatı, İslam hukuku konusundaki derin bilgisi ve sünnete olan bağlılığı ile tanınan İmam Evzai'nin eserlerinden müminlere öğütlerini araştırdık.

1/20

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Ölümü çokça anan kimseye, az olan yeterli gelir.

İmam Evzâî

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

2/20

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Mümin az söz söyler ama çok amel eder.

İmam Evzâî

3/20

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İyi veya kötü, ağızdan çıkan her sözün hesabı vardır.

İmam Evzâî

MALİK BİN DİNAR'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

4/20

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Her gün ve gece gözetim altında olduğunu unutma!

İmam Evzâî

5/20

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Afiyet on cüzdür, bunlardan dokuzu susmaktır, ondan bir cüz ise insanlardan firar etmektir.

İmam Evzâî

MÜTEVAZI BİR ALİM SÜFYAN ES-SEVRİ'NİN NASİHATLERİ

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