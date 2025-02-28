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Malik bin Dinar'ın Müslümanlara tavsiyeleri

Yayınlanma Tarihi: Şubat 28, 2025 09:18 Güncelleme Tarihi: Şubat 28, 2025 09:29

Zühd ve vera mefhumları anıldığında akla gelen ilk alimlerden olan Malik bin Dinar, İslam tarihindeki ilk zahidlerden biri olarak kabul edilir. Bir verrak olan Malik bin Dinar kitap çoğaltma işleriyle uğraşan bir alimdir. Meşhur rivayete göre bir eğlence ortamında ud çalarken içinde ürperti duymuş ve Hasan-ı Basri'nin yanında tevbe ederek Hak Teala'ya yönelmiştir. Hasan-ı Basri'nin takipçisi olan Malik bin Dinar'ın eserlerinden tavsiye ve sözlerin altını çizdik.

1/20

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Nimet ehli, Allah'ı zikretmek gibi bir nimet görmemişlerdir.

Malik bin Dinar

RESULULLAH'IN AHLAKI VE ŞAHSİYETİ

2/20

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Doğruluk kalpte zayıf olarak başlayıp zamanla güçlenir.

Malik bin Dinar

3/20

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Âlim, ilmi amel için öğrenirse bu onun değerini artırır, amel için öğrenmezse gururu artar.

Malik bin Dinar

ABDULLAH B. MÜBAREK'İN HİKMETLİ SÖZLERİ

4/20

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Ey salihleri ıslah eden Allah'ım, bizleri de ıslah et ki, bizler de salihlerden olalım. Ey Allah'ım, kuşkusuz ki sen salihleri seversin

Malik bin Dinar

5/20

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Şeytan, dünyevi arzularını yenen kimsenin gölgesinden bile korkar.

Malik bin Dinar

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖZLÜ SÖZLER

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