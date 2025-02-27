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Abdullah b. Mübarek'in hikmetli sözleri

Yayınlanma Tarihi: Şubat 27, 2025 09:10 Güncelleme Tarihi: Şubat 27, 2025 09:13

Babası İmam Azam Ebu Hanife'nin yakın arkadaşı olan Abdullah b. Mübarek, ilimle dolu bir ömür geçiren tebeut tabiin neslinin öncülerindendi. Dünya ile ilişkiyi kesmekten ziyade dünyaya bağlanmamayı hedefleyen bir zühd anlayışı kuran Abdullah b. Mübarek aynı zamanda yaşadığı devrin önde gelen şairlerinden birisiydi. Yaşantısı ve sözleri ile Müslümanlara örnek olan Abdullah b. Mübarek'in hikmetli sözlerini araştırdık.

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Kendini iyi tanı, değerini bil!

Abdullah b. Mübarek

HZ. PEYGAMBER'İN (SAV) SÖZE DAİR SÜNNETLERİ

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İlmi en çok olanınızın, Allah'tan en çok korkanınız olması gerekir.

Abdullah b. Mübarek

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Bir insan yüz konuda takvalı olsa, fakat tek bir hususta takvasını ihmal etse, tam anlamıyla verâ sahibi birisi olamaz.

Abdullah b. Mübarek

İSLAM ALİMLERİNDEN ÖZLÜ SÖZLER

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Ailenin iaşesini kazanmak için çalışmanın faziletine hiçbir şey ulaşamaz.

Abdullah b. Mübarek

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Dünya müminin zindanıdır. Onun bu zindanda yapacağı en faziletli iş ise sabretmek ve öfkesini yenmektir.

Abdullah b. Mübarek

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