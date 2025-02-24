Ömer b. Abdulaziz'in nasihatleri
Yayınlanma Tarihi: Şubat 24, 2025 10:12 Güncelleme Tarihi: Şubat 24, 2025 10:15
İslam dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Ömer b. Abdülaziz çocukluğunu Medine'de geçirmişti. Başta dayısı Abdullah b. Ömer (RA) olmak üzere sahabenin büyüklerinin yanında bulundu ve tabiin neslinin önemli simalarından ders alarak hıfzını tamamladı. Haksızlıklar karşısında gösterdiği tavır ile tanınan Ömer b. Abdulaziz'in üç yıllık hilafet dönemi Müslümanların hafızasında çokça yer etti ve Asr-ı Saadet'i hatırlattı. Sizler için "İkinci Ömer" olarak anılan Ömer b. Abdulaziz'in nasihatleri bir araya getirdik.
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Ahiretinizi ıslah edin ki dünyanız ıslah olsun.
Ömer b. Abdülaziz
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Takva sahibi kimse, kendisine gem vurandır.
Ömer b. Abdülaziz
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İçinde bulunduğun ve maruz kaldığın her durumda Allah'a karşı takvalı ol!
Ömer b. Abdülaziz