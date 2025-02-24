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Ömer b. Abdulaziz'in nasihatleri

Yayınlanma Tarihi: Şubat 24, 2025 10:12 Güncelleme Tarihi: Şubat 24, 2025 10:15

İslam dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Ömer b. Abdülaziz çocukluğunu Medine'de geçirmişti. Başta dayısı Abdullah b. Ömer (RA) olmak üzere sahabenin büyüklerinin yanında bulundu ve tabiin neslinin önemli simalarından ders alarak hıfzını tamamladı. Haksızlıklar karşısında gösterdiği tavır ile tanınan Ömer b. Abdulaziz'in üç yıllık hilafet dönemi Müslümanların hafızasında çokça yer etti ve Asr-ı Saadet'i hatırlattı. Sizler için "İkinci Ömer" olarak anılan Ömer b. Abdulaziz'in nasihatleri bir araya getirdik.

1/20

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Ahiretinizi ıslah edin ki dünyanız ıslah olsun.

Ömer b. Abdülaziz

EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ

2/20

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Kalbe, kalpten çıkan şey dışında hiçbir şeyin faydası olmaz.

Ömer b. Abdülaziz

3/20

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Takva sahibi kimse, kendisine gem vurandır.

Ömer b. Abdülaziz

MÜTEVAZI BİR ALİM SÜFYAN ES-SEVRİ'NİN NASİHATLERİ

4/20

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Zühd, helal olandadır. Harama gelince, o alevli bir ateştir.

Ömer b. Abdülaziz

5/20

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İçinde bulunduğun ve maruz kaldığın her durumda Allah'a karşı takvalı ol!

Ömer b. Abdülaziz

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