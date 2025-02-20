Ebu Süleyman ed-Darani'nin nasihatleri
Yayınlanma Tarihi: Şubat 20, 2025 09:33 Güncelleme Tarihi: Şubat 20, 2025 10:32
"Bündarü'l caiin" lakabıyla tanınan ve riyazet ile örülü bir zühd hayatı yaşayan Ebu Süleyman ed-Darani, işari tefsir ekolünün öncülerinden kabul edildiği gibi aynı zamanda pek çok ismin yetişmesine vesile olan bir karakterdir. Rıza, muhabbet, hüzün, havf, reca gibi temalar Darani'nin ifadelerinde çok yaygındır. O'nun, "Allah'tan korku, zühdün başlangıcıdır" sözü görüşlerinin özü hükmündedir. Sizler için Ebu Süleyman ed-Darani'nin nasihatlerini araştırdık.
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Dünyanın anahtarı tokluktur. Ahiretin anahtarı ise açlıktır.
Ebu Süleyman ed-Dâranî
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Gerçek zahid, dünyayı keder ve tasa haline getirmeden dünyada ahireti için çalışan kimsedir.
Ebu Süleyman ed-Dâranî
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Kul zühdün zirvesine ulaşınca bu zirve onu tevekküle ulaştırır.
Ebu Süleyman ed-Dâranî