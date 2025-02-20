Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Ebu Süleyman ed-Darani'nin nasihatleri

Ebu Süleyman ed-Darani'nin nasihatleri

Yayınlanma Tarihi: Şubat 20, 2025 09:33 Güncelleme Tarihi: Şubat 20, 2025 10:32

"Bündarü'l caiin" lakabıyla tanınan ve riyazet ile örülü bir zühd hayatı yaşayan Ebu Süleyman ed-Darani, işari tefsir ekolünün öncülerinden kabul edildiği gibi aynı zamanda pek çok ismin yetişmesine vesile olan bir karakterdir. Rıza, muhabbet, hüzün, havf, reca gibi temalar Darani'nin ifadelerinde çok yaygındır. O'nun, "Allah'tan korku, zühdün başlangıcıdır" sözü görüşlerinin özü hükmündedir. Sizler için Ebu Süleyman ed-Darani'nin nasihatlerini araştırdık.

1/20

🔘

Dünyanın anahtarı tokluktur. Ahiretin anahtarı ise açlıktır.

Ebu Süleyman ed-Dâranî

MÜTEVAZI BİR ALİM SÜFYAN ES-SEVRİ'NİN NASİHATLERİ

2/20

🔘

Yiğitlik, Allah'ın seni yasakladığı bir işi yaparken ya da emrettiği bir işi ihmal ederken görmemesidir.

Ebu Süleyman ed-Dâranî

3/20

🔘

Gerçek zahid, dünyayı keder ve tasa haline getirmeden dünyada ahireti için çalışan kimsedir.

Ebu Süleyman ed-Dâranî

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

4/20

🔘

Dünyayı düşünmek, ahireti düşünmeye bir engeldir ve sorumluluk sahibi kimseler için bir cezadır.

Ebu Süleyman ed-Dâranî

5/20

🔘

Kul zühdün zirvesine ulaşınca bu zirve onu tevekküle ulaştırır.

Ebu Süleyman ed-Dâranî

İBN HAZM EL-ENDELÜSİ'DEN TAVSİYE NİTELİĞİNDE CÜMLELER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bahreyn’de Müslümanlar Arası Diyalog: Tek Ümmet ve Ortak Gelecek

Bahreyn’de Müslümanlar Arası Diyalog: Tek Ümmet ve Ortak Gelecek

Mehmet Dinç’ten Güzel Ahlak üzerine satırlar

Mehmet Dinç’ten "Güzel Ahlak" üzerine satırlar

‘Direniş tek seçenek’

‘Direniş tek seçenek’

Japonya’nın korkunç deneyler yaptığı gizli birimi 731

Japonya'nın korkunç deneyler yaptığı gizli birimi 731

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

Nemrut Kalderası’ndaki bozayılar hikayeleştirildi

Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar hikayeleştirildi

PODCAST I İsrail’i kuran karanlık aile

PODCAST I İsrail'i kuran karanlık aile

TÜBİTAK depremle mücadelede aktif destek sağlamaya devam ediyor

TÜBİTAK depremle mücadelede aktif destek sağlamaya devam ediyor

Erzurum’da deprem bölgesine destek için hayır çarşısı açıldı

Erzurum'da deprem bölgesine destek için "hayır çarşısı" açıldı