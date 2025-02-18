Zahidlerin öncüsü Hasan-ı Basri’nin hikmetli sözleri

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Sizden öncekiler, kalp olarak sizden daha hassas, elbise olarak daha kalınlarını giyerlerdi. Siz daha ince elbiseler giyiyorsunuz, kalpleriniz ise daha katı.

Hasan-ı Basri

İSLAM ALİMLERİNDEN DÜŞÜNDÜRÜCÜ SÖZLER