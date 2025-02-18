Zahidlerin öncüsü Hasan-ı Basri'nin hikmetli sözleri
Yayınlanma Tarihi: Şubat 18, 2025 13:31 Güncelleme Tarihi: Şubat 18, 2025 15:22
Hz. Ömer'in (RA) duasını alan Hasan-ı Basri yaşantısı, sözleri ve düşünceleri ile tabiin neslinin en çok tanınan simalarındandır. Zühd kavramını hayatının merkezine yerleştiren Hasan-ı Basri, cümleleri ile müminleri baki olan Allah Teala'ya çağırmıştır. Basralılar'ın imamı sıfatı ile tanınan Basri'nin düşüncelerin merkezinde Allah Teala'ya karşı duyulan korku yer alır. Bu nedenle Hasan-ı Basri hüzünlü bir çehre ile hatırlanır. Sizler için Hasan-ı Basri'nin kitaplarından uyarıcı, hikmetli ve yönlendirici cümlelerin altını çizdik.
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Ey Âdemoğlu!
Sen bir manasın, kastedilen sensin.
Hasan-ı Basri
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Şüphesiz iman kabul etmek ya da ümit etmek değildir. Ancak iman, kalpte yer eden ve amelin doğruladığıdır.
Hasan-ı Basri
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Sizden öncekiler, kalp olarak sizden daha hassas, elbise olarak daha kalınlarını giyerlerdi. Siz daha ince elbiseler giyiyorsunuz, kalpleriniz ise daha katı.
Hasan-ı Basri