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İbn Hazm El-Endelüsi'den tavsiye niteliğinde cümleler

Yayınlanma Tarihi: Şubat 13, 2025 11:24

İbn Hazm El-Endelüsi; hâfız, hadis ilimleri ve fıkhü'l-hadîs âlimi gibi vasıflarıyla anılmaktadır. İbn Hazm, bu saydığımız alanlar dışında siyer, edebiyat ve tarih alanlarında eserler vermiştir. Bunlardan biri de "Ahlak" isimli kitabıdır. İbn Hazm'ın elinizdeki eseri, gerek çoğu ahlaki problemi ele alması ve gerekse ahlak kitaplarında detaylandırılmayan veya hiç ele alınmayan kimi konuları incelemesi bakımından önemlidir. İşte, bu eserden sizlere tavsiye niteliğinde alıntılar derledik.

1/20

🔸

Ahiret için amel işlemek suretiyle Allah'a yönelmekten başka bir yol bulamadım.

İbn Hazm El-Endelüsi

Ali Emiri Efendi'den Ezhar-ı Hakikat

2/20

🔸

Nimetleri küçümsemek, nimetlerin sahibini küçümsemenin bir delilidir.

İbn Hazm El-Endelüsi

3/20

🔸

İki şey arasında, birini bilip diğerini bilmeyen değil, sadece onların ikisini de bilen karar verebilir.

İbn Hazm El-Endelüsi

4/20

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Seni Yaradan'ına yaklaştıran şeyleri yap.

İbn Hazm El-Endelüsi

5/20

🔸

İlim, yüce ve üstün olan Allah'ın sıfatları ile cehaletin karşısında durmaktadır.

İbn Hazm El-Endelüsi

Hoca Ahmed Yesevî'den Divan-ı Hikmet

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