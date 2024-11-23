Ali Emiri Efendi'den Ezhar-ı Hakikat
Yayınlanma Tarihi: Ocak 23, 2025 08:32
Bilinen en eski Türkçe sözlüğü yani Dîvanû Lügâti't Türk'ü kültür hazinemize kazandıran Ali Emiri Efendi'dir. Aynı zamanda topladığı kitaplarla meşhur olan son devir kitap meraklılarından, Millet Kütüphanesi'nin kurucusudur. Araştırmacı ve tezkire yazarı olan Ali Emiri'nin pek çok kıymetli eseri bulunur. Bunlardan biri de Ezhar-ı Hakikat yani Hakikat Çiçekleri'dir. İşte, bu eserden sizler için birbirinden manalı alıntıları bir araya getirdik.
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İnsanlara zulmedenler insan olduklarını düşünmeyenlerdir.
Ali Emiri Efendi
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Kötü insanlara karşılık vermeyiniz. Yine kendi yaptıklarından ve söylediklerinden başına gelecek kötülüğü gözleyiniz.
Ali Emiri Efendi