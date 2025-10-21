İstanbul'dan Venedik’e kaçırılan atlar
İstanbul'un en önemli simgelerinden hipodromun görkemli heykeli Quadriga Atları, IV. Haçlı Seferi sırasında yağmalanan şehirden Venedik'e kaçırılmıştı. Orta Çağ'ın en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen Venedik, Aziz Marko Katedrali'nde Quadriga Atları'nı sergileyerek büyük bir kültürel iktidar inşa etmişti. 1990 yılında katedralin içine alınan Quadriga Atları'nın hikayesini araştırdık.
◾ Uzun yıllar boyunca dünyayı etkisi altına alan ve etkileri günümüzde de hissedilen Haçlı Seferleri sonucunda doğunun güzellik ve değerleri Avrupa topraklarına kaçırılmıştı.
◾ Modern Avrupa doğu topraklarından çalınanlar ile inşa edilmişti. Savaşlar içinde IV. Haçlı Seferi bazı özellikleriyle diğerlerinden ayrılmış ve büyük bir toplumsal travmaya sebep olmuştu.
◾ Mukaddes Kudüs şehrini tekrar ele geçirmek için Papa III. Innocentius tarafından yola çıkan Haçlı ordusu, 1204 tarihinde İstanbul'u yağmalamıştı.
◾ Nisan 1204 tarihinde gerçekleşen bu yağma sonucunda İstanbul'un neredeyse tüm zenginlikleri çalınmıştı. Bu ziynetler arasında Venedik Dukası Enrico Dandolo'nun emriyle çalınan Quadriga Atları idi.
Enrico Dandolo kimdir?
1192 - 1205 yılları arasında Venedik Dukası olan Dandolo, Ayasofya'nın üst katına gömülmüştü.
◾ 7. yüzyıldan itibaren çevrelerindeki akınlardan korunmak isteyenlerin adacıklara yerleşmesiyle ortaya çıkan Venedik, uzun asırlar boyunca siyaset ve ticaretin merkezi olmuştu.
◾ Kazıklarla desteklenen şehir Venediklilerin politikaları ve aldıkları tedbirlerle işgal edilmedi. Zamanla Venedikli denizciler ve siyasetçiler Avrupa siyasetinde önemli konumlara gelmişlerdi.
◾ Hristiyan teolojisinin kabul ettiği dört incilden birinin yazarı olan Aziz Markos'un naaşının Mısır'dan Venedik'e getirilmesi ile beraber Venedik Cumhuriyeti tarihi eser hırsızlığına başlamış oldu.
◾Yüzyıllar içinde Venedikliler siyaset, ticaret ve para ile önemli eserleri şehirleri için çalmaya başladılar. Bunların en önemlilerinden biri de şüphesiz İstanbul'a özgü olan Quadriga Atları idi.
◾ İstanbul'un yağmalanmasını organize eden Dandolo sayesinde yağma gelirlerinin neredeyse yarısı Venedik'e bırakılmıştı. Tarihi bin yıla dayanan at heykelleri bu ganimetin şüphesiz en gözde parçasıydı.
◾ Atların geçmişi hakkında pek çok tez olsa da bunlardan en çok kabul edileni heykellerin heykeltıraş Lysippos tarafından Rodos halkı için yapılmış olanıydı.