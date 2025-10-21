İstanbul’dan Venedik’e kaçırılan atlar

4 /10













◾ Hristiyan teolojisinin kabul ettiği dört incilden birinin yazarı olan Aziz Markos'un naaşının Mısır'dan Venedik'e getirilmesi ile beraber Venedik Cumhuriyeti tarihi eser hırsızlığına başlamış oldu.

◾Yüzyıllar içinde Venedikliler siyaset, ticaret ve para ile önemli eserleri şehirleri için çalmaya başladılar. Bunların en önemlilerinden biri de şüphesiz İstanbul'a özgü olan Quadriga Atları idi.

ARAPLARIN GÖZÜNDEN HAÇLI SEFERLERİ