Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Tarih İstanbul'dan Venedik’e kaçırılan atlar

İstanbul'dan Venedik’e kaçırılan atlar

Yayınlanma Tarihi: 21.10.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 16:25

İstanbul'un en önemli simgelerinden hipodromun görkemli heykeli Quadriga Atları, IV. Haçlı Seferi sırasında yağmalanan şehirden Venedik'e kaçırılmıştı. Orta Çağ'ın en önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen Venedik, Aziz Marko Katedrali'nde Quadriga Atları'nı sergileyerek büyük bir kültürel iktidar inşa etmişti. 1990 yılında katedralin içine alınan Quadriga Atları'nın hikayesini araştırdık.

1/10

◾ Uzun yıllar boyunca dünyayı etkisi altına alan ve etkileri günümüzde de hissedilen Haçlı Seferleri sonucunda doğunun güzellik ve değerleri Avrupa topraklarına kaçırılmıştı.

Modern Avrupa doğu topraklarından çalınanlar ile inşa edilmişti. Savaşlar içinde IV. Haçlı Seferi bazı özellikleriyle diğerlerinden ayrılmış ve büyük bir toplumsal travmaya sebep olmuştu.

İSTANBUL'UN TARİHİ YAPILARIYLA İLGİLİ RİVAYETLER

2/10

Mukaddes Kudüs şehrini tekrar ele geçirmek için Papa III. Innocentius tarafından yola çıkan Haçlı ordusu, 1204 tarihinde İstanbul'u yağmalamıştı.

Nisan 1204 tarihinde gerçekleşen bu yağma sonucunda İstanbul'un neredeyse tüm zenginlikleri çalınmıştı. Bu ziynetler arasında Venedik Dukası Enrico Dandolo'nun emriyle çalınan Quadriga Atları idi.

Enrico Dandolo kimdir?

1192 - 1205 yılları arasında Venedik Dukası olan Dandolo, Ayasofya'nın üst katına gömülmüştü.

İSTANBUL'UN TARİHE DAMGA VURAN 10 ÖNEMLİ OLAYI

3/10

7. yüzyıldan itibaren çevrelerindeki akınlardan korunmak isteyenlerin adacıklara yerleşmesiyle ortaya çıkan Venedik, uzun asırlar boyunca siyaset ve ticaretin merkezi olmuştu.

◾ Kazıklarla desteklenen şehir Venediklilerin politikaları ve aldıkları tedbirlerle işgal edilmedi. Zamanla Venedikli denizciler ve siyasetçiler Avrupa siyasetinde önemli konumlara gelmişlerdi.

DÜNYA TARİHİNİN EN TRAJİK OLAYLARINDAN: ÇOCUK HAÇLI SEFERLERİ

4/10

Hristiyan teolojisinin kabul ettiği dört incilden birinin yazarı olan Aziz Markos'un naaşının Mısır'dan Venedik'e getirilmesi ile beraber Venedik Cumhuriyeti tarihi eser hırsızlığına başlamış oldu.

◾Yüzyıllar içinde Venedikliler siyaset, ticaret ve para ile önemli eserleri şehirleri için çalmaya başladılar. Bunların en önemlilerinden biri de şüphesiz İstanbul'a özgü olan Quadriga Atları idi.

ARAPLARIN GÖZÜNDEN HAÇLI SEFERLERİ

5/10

İstanbul'un yağmalanmasını organize eden Dandolo sayesinde yağma gelirlerinin neredeyse yarısı Venedik'e bırakılmıştı. Tarihi bin yıla dayanan at heykelleri bu ganimetin şüphesiz en gözde parçasıydı.

◾ Atların geçmişi hakkında pek çok tez olsa da bunlardan en çok kabul edileni heykellerin heykeltıraş Lysippos tarafından Rodos halkı için yapılmış olanıydı.

KADİM KÜLTÜRÜN ZİNDE MİRASI: İSTANBUL MİMARİSİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İstanbul’dan Venedik’e kaçırılan atlar

İstanbul'dan Venedik’e kaçırılan atlar

Sömürgecilik: Topraklara değil zihinlere pranga

Sömürgecilik: Topraklara değil zihinlere pranga

Dünyanın ilk coğrafyacısı

Dünyanın ilk coğrafyacısı

Peygamberimizin ‘ziyaret edin’ buyurduğu üç mescid

Peygamberimizin ‘ziyaret edin’ buyurduğu üç mescid

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü