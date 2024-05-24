Tarihe tanıklık eden çınar ağaçları
Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar boyu geniş coğrafyalara hakim olmuştur. Bu başarının bir temsili olan çınar ağaçları ise tarihin sessiz tanıkları olarak bilinir. Aynı zamanda bu ağaç türü; Manas Destanı'ndan, Osman Gazi'nin rüyasına kadar birçok yerde karşımıza çıkar. İşte, bu minvalde çınar ağaçlarının hayatımızda yeri ve önemini araştırdık.
Giriş Tarihi: 24.05.2024
12:53
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
14:25
TÜRK TARİHİNDE ÇINAR AĞACI
◼ Dünyada
yetmiş üç binden fazla ağaç türü bulunur. Bunlardan biri olan çınar ağacı, olmasının yanı sıra uzun yıllar canlı kalmasıyla hakimiyet sembolüdür. heybetli ve güçlü
◼ Bu ağacın, Türk tarihinde önemli bir karşılığı var. İlk
Türk dönemlerinde var olan inancında çınar ağacı, "ağaç kültü" temsil eder. Çınar, hayatı hakimdir. yapraklarını geç dökerse kışın geç geleceği, erken dökerse sert geçeceği görüşü
Ağaç kültü nedir?
Ağaç kültü, ağaçların saygı gösterilmesi gereken bir ruha sahip olduklarını içermektedir.
MANAS DESTANI'NDA ÇINAR AĞACI
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'nda da geçen çınar ağacı, Manas Destanı "ulu ağaç" adıyla ata yurdu temsil eder. Çınar ağacı, bedeni ve ruhu dinlendirme yeridir. Türklerde çınar, devletin simgesi olduğu gibi çocukları da temsil eder. Çünkü çocuklar, yaşanan çağın yansımalarıdır.
◼ Bir
çocuk dünyaya geldiğinde onun adına bir çınar dikilir. Bu, çocuğun uygulanan bir gelenektir. İlk Türk döneminde başlayan uzun ömürlü olması için çınar ağacı kültü, Osmanlı devrinde de devam etmiştir.
Manas Destanı nedir?
Manas, Kırgız Türklerinin milli destanıdır. Bu anlatı, Karahitaylar ile Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişinin başından geçenleri içerir.
Manas diyarı Kırgızistan
◼ Osmanlı döneminde çınar ağacı,
gücün ve hakimiyetin sembolü olarak görülmüştür. Bilhassa Osmanlı'ya başkentlik eden şehirlerden İ 'deki türbelerde, tarihi camilerde çınar karşımıza çıkar. stanbul, Bursa ve Edirne
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Devlet-i 'Aliyye'de inşa edilen kamu yapılarının yanına, onunla birlikte yaş alması adına çınar ağacı dikilirmiş. Sonuç olarak bu ağaç, Osmanlı'da bir geleneğin doğmasına da sebep olmuştur.
Osmanlı başkentleri nelerdir?
Söğüt 1299 -1335, Bursa 1335 -1365, Edirne 1365 -1453,İstanbul 1453-1922
ÇINAR AĞACININ EDEBİYATA YANSIMASI
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Divan şairleri, çınar ağacını Allah (CC) açılan, yalvarıp yakaran bir insan eline benzetmiştir. Bu yüzdenden figür olarak şiirlerde çokça işlenmiştir. Çınar ağacı unda bir temsilcisi olduğundan köy kıraathanelerinin avlusunda mutlaka bir çınar ağacı vardır. "huzur"
◼ Bir rivayete göre bu
ağaç, yüzyıllar boyu geniş coğrafyalara hükümranlık kuran Osmanlı'nın kurucusu 'nin de rüyasına girmiştir. Osman Gazi
Osman Gazi kimdir?
Osman Bey, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahıdır. Yaşadığı yıllarda liderliğini yaptığı beylik, başlangıçta küçük bir Türk topluluğuyken vefatından sonraki yüzyıllarda büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür.
Destanlara konu olan ağacın hikayesi
◼ Osman Gazi, elinde
Kur'an-ı Kerim ile yaslandığı yerde uyuyakalır. Osman Bey uyurken rüyasında, Şeyh Edebali'nin yanında olduğunu, Edebali'nin göğsünden bir hilal doğduğunu görür.
◼ Hilal yavaş yavaş büyür ve dolunay haline gelince
Osman Gazi'nin göğsüne girer. Ardından göğsünde bir ağaç bitip büyümeye ve yükselmeye başlar, bu ... çınar ağacıdır
Şeyh Edebali kimdir?
Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış Ahi şeyhidir. Aynı zamanda Ahi Teşkilatı'nın kurucusu, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır.