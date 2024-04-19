Destanlara konu olan ağacın hikayesi

GILGAMIŞ DESTANI'NA KONU OLDU

◾ Asırlar boyu pek çok toplumda hayranlık uyandıran sedirler, dillere destan olduğu kadar, MÖ 2000 yıllarında yazılmış olan Sümerlerin destanı Gılgamış'a da konu olmuştur.

◾ Bu destan, Kral Gılgamış'ın hayatını ve mücadelelerini anlatır. Sedir ağacı önce Gılgamış'ın savaşlarında ön plana çıkar sonrasında ise deniz savaşları için gemi yapımında kullanıldığından bahsedilir.

Gılgamış Destanı

Sümerlere ait olan Gılgamış Destanı, antik Mezopotamya'dan günümüze ulaşan en eski edebiyat eseridir. Gılgamış'ın yazınsal tarihi, Üçüncü Ur Hanedanlığı'ndan kalma Uruk Kralı Bilgamış hakkında yazılan beş Sümer şiiriyle başlamaktadır.