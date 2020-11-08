Dünyanın ilk kütüphanelerinden Asurbanipal

Mezopotamya'da hüküm süren son Asurlu imparatoru Asurbanipal, kültürel ve sanatsal hizmetlerle de ülkesini kalkındırmak istedi. Bu istek sonucu insanlık tarihi için de çok önemli bir yere sahip olan Asurbanipal Kütüphanesi'ni kurdu. Asurbanipal, dünyanın ilk kütüphanelerinden biri olma özelliğini taşıyordu. Yaklaşık 20.000'den fazla tabletin günümüze ulaştığı kütüphanenin bir diğer kıymetli yönü ise Gılgamış ve Yaratılış gibi Mezopotamya destanlarını asırlar boyunca korumasıydı. İşte dünyanın ilk kütüphanelerinden sayılan Asurbanipal hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 08.11.2020
16:03
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020
17:10
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MEZOPOTAMYA'NIN ANTİK MEDENİYETİ: ASUR
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