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Dünyanın ilk kütüphanelerinden Asurbanipal

Mezopotamya'da hüküm süren son Asurlu imparatoru Asurbanipal, kültürel ve sanatsal hizmetlerle de ülkesini kalkındırmak istedi. Bu istek sonucu insanlık tarihi için de çok önemli bir yere sahip olan Asurbanipal Kütüphanesi'ni kurdu. Asurbanipal, dünyanın ilk kütüphanelerinden biri olma özelliğini taşıyordu. Yaklaşık 20.000'den fazla tabletin günümüze ulaştığı kütüphanenin bir diğer kıymetli yönü ise Gılgamış ve Yaratılış gibi Mezopotamya destanlarını asırlar boyunca korumasıydı. İşte dünyanın ilk kütüphanelerinden sayılan Asurbanipal hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 08.11.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 17:10
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MEZOPOTAMYA'NIN ANTİK MEDENİYETİ: ASUR
MEZOPOTAMYA'NIN ANTİK MEDENİYETİ: ASUR

📌Mezopotamya birçok kadim uygarlığa ev sahipliği yapan bir bölgeydi. Asurlular, M.Ö. 2000 yılında kurulan Sami kökenli bir Mezopotamya uygarlığıydı. Asurlular, topraklarını Suriye, Filistin, Kıbrıs, Kapadokya, Mısır ve İran'a kadar genişletmişlerdi. Başkentleri ise Dicle Nehri'nin doğu kıyısında Musul'un ise yanıbaşında bulunan Ninova'ydı. İmparatorluk bölge üzerinde ciddi bir hakimiyete sahipti.

Asurlular pek çok alanda gelişim gösteren bir medeniyetti. Tarım, hayvancılığın yanında kültür ve bilim alanında da büyük bir güce sahiptiler.

Taş çağı ve Mezopotamya tarihi

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ASURBANİPAL KİMDİR?
ASURBANİPAL KİMDİR?

📌Başkent Ninova'nın kuruluş tarihi milattan önce 5 bin yılın ortalarına kadar gitse de şehir, Asurbanipal zamanında yeniden kurulmuş gibiydi. Asurbanipal M.Ö 668-627 yılları arasında hüküm sürmüş son büyük Asur kralıydı. Ünlü hükümdar kendisini "dünyanın kralı" olarak adlandırıyordu.

📌Asurbanipal kültürlü, okumayı seven biriydi. Yazı sanatında ileri düzeyde beceri sahibi olmasının dışında öncülleri arasında bu sanatı onun kadar iyi icra edenlerin bulunmadığı ileri sürülmekteydi.

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📌İmparatorluğuna en parlak dönemini yaşatan Asurbanipal, askeri alandaki başarısının yanına kültürel ve bilimsel başarıları da ekleyerek tarihte bir iz bırakmak istiyordu.

Bu düşünceyle hareket eden hükümdar, büyük bir kütüphane kurmaya karar verdi. Asurbanipal'in yazıcıları onun emri üzerine tapınak kitaplıklarında buldukları her türden metnin aslını ya da kopyasını topladılar.

Anadolu Uygarlıklarında sanat ve giyim

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DÜNYANIN EN ESKİ KÜTÜPHANELERİNDEN BİRİ OLAN ASURBANİPAL
DÜNYANIN EN ESKİ KÜTÜPHANELERİNDEN BİRİ OLAN ASURBANİPAL

📌Asurbanipal, tapınak kitaplıklarında bulunan ilmi, dini ve edebi metinler toplayarak devasa bir koleksiyon oluşturdu. Kralın kişisel kütüphanesi, tıp, şiir, coğrafya ve bilim alanlarındaki metinleri içeriyordu.

Yaklaşık 30.000 tableti bünyesinde bulunduran bu koleksiyon, zamanla başkent Ninova'nın adıyla anılacak ve insanlığın en eski kütüphanelerinden biri olarak tarihe ismini yazdıracaktı.

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MEZOPOTAMYA'NIN EN TANINMIŞ KÜTÜPHANELERİ ARASINDA YER ALDI
MEZOPOTAMYA'NIN EN TANINMIŞ KÜTÜPHANELERİ ARASINDA YER ALDI

Asurbanipal, Ortadoğu'nun sistemli biçimde toplanıp kataloglanmış ilk kitaplığını kurdu.

📌Yaptırdığı Ninova Kraliyet Kütüphanesi kralın en büyük başarılarından biriydi.

📌Ninova'yı bir zevk ve sanat merkezi durumuna getirmiş, aynı zamanda bir kültür merkezi olarak tanıtmıştı…

📌Bu kütüphane Asurluların gelişmişlik ve bilgi düzeylerini tam anlamıyla vermekteydi. Asurbanipal, çok geçmeden Mezopotamya'nın en tanınmış kütüphaneleri arasında da yer aldı.

Tarihin en önemli kütüphaneleri

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