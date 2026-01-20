Modern Çağ Hastalıklarından Dijital Gıybet

2 /10













◾ Yaşadığımız yüzyıl sanki bu tarz günahları yaptırmak için bizlere yollar açıyor, kötüye teşvik ediyor gibi gelebilir. Burada şunu hatırlamak gerek; bizler teknoloji ve aynı zamanda hız çağında yaşıyoruz. Bu şu demek; günaha da sevaba da erişim oldukça hızlı.

◾ Eskiden gıybet için fiziksel bir mekan veyahut muhatap zorunluydu, hala öyle ancak bunlar günümüzde sosyal medya aracılığıyla tek bir ekranda maalesef yapılabiliyor. Bu söylemler saniyeler içinde binlerce, milyonlarca kişiye ulaşıyor.