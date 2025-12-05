2025'in Google,Türkiye arama trendleri

1 /5













◾ Rapora göre teknoloji ve gündem başlıkları yine ilk sırada yer aldı. Türkiye'de 2025 yılında en çok "Gemini", "İstanbul Depremi" ve "Eşref Rüya" aratıldı.

◾Spor karşılaşmalarına yönelik ilgi de dikkati çekti. "Türkiye İspanya" ve küresel popülerliğini sürdüren "Squid Game" dizisi en çok arananlar arasına girdi.