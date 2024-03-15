Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

🔹 Çinlilerin "Türk korkusu" ise zamanında çok geniş coğrafyalarda hüküm süren Türklerin onları alt üst edebileceği düşüncesinden kaynaklanıyor. Bu anlamda tarihte gösterebileceğimiz pek çok örnek mevcut.

🔹 Bilge Kağan, Mete Han, Tomris, Bilge Tonyukuk gibi savaşçı Türklerin çıkma ihtimali bile Çin yönetimine endişe ve korku salmaya yetiyor ve artıyor.

Bilge Tonyukuk kimdir?

Bilge Tonyukuk, Göktürk Devleti'nin en büyük ve en önemli devlet adamlarından biridir.

Bilge Kağan kimdir?

II. Göktürk Kağanlığın Hakanlarındandır.

Mete Han kimdir?

Mete Han, M.Ö. 209 - M.Ö. 174 arasında hüküm sürmüş Asya Hun İmparatorluğu hükümdarıdır.

Tomris kimdir?

Tomris, MÖ 6. yüzyılda yaşamış ilk Türk kadın hükümdardır.