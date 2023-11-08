Uygurların "insanlık dışı toplama kamplarına" alınma gerekçeleri

YILLARDIR DEVAM EDEN ÇİN ZULMÜ

◾ Çin hükümeti yüzyıllardır Doğu Türkistan topraklarında, Uygurlara türlü işkence ve asimilasyon politikaları uyguluyor. Gözü dönmüş bu rejimin yaptıkları hukuka dayanmıyor, hiçbir insanlığa sığmıyor.

◾ Evet dünya var olduğu günden beri pek çok savaşa tanık olmuştur, fakat böylesine bir işgale ve saldırganlığa ilk kez şahit olduğu muhakkak. Kendi vatanlarında istedikleri gibi yaşayamayan Uygurlar, Çin devleti tarafından çok ciddi baskılara maruz bırakılıyor.

◾ 1949'dan itibaren Doğu Türkistanlıların, yaşama hakları kominist rejim tarafından ellerinden alınmış ve adeta bir denek gibi kullanılmışlardır.