Uygurların "insanlık dışı toplama kamplarına" alınma gerekçeleri
Yüzyıllardır tüm dünyanın gözü önünde Müslüman ve Türk olan Uygurlara, kendi topraklarında alenen soykırım yapılıyor. 1949 yılından itibaren resmen işgal edilen Türkistan bölgesinde milyonlarca insan varoluş mücadelesi veriyor. Fakat Çin rejiminin uyguladığı ağır asimilasyon politikaları buna engel oluyor. Uygurların pek çok hakkını elinden alan yönetim bir de bunun üstüne masum insanları, işkence merkezi olan toplama kamplarına almak için haince tuzaklar kuruyor. İşte, Doğu Türkistanlıların insanlık dışı toplama kamplarına alınma gerekçeleri...
Giriş Tarihi: 08.11.2023
17:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
17:10
YILLARDIR DEVAM EDEN ÇİN ZULMÜ
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Çin hükümeti yüzyıllardır Doğu Türkistan topraklarında, Uygurlara türlü işkence ve asimilasyon politikaları uyguluyor. Gözü dönmüş bu rejimin yaptıkları hukuka dayanmıyor, hiçbir insanlığa sığmıyor.
◾ Evet dünya var olduğu günden beri pek çok savaşa tanık olmuştur, fakat böylesine bir işgale ve saldırganlığa
ilk kez şahit olduğu muhakkak. Kendi vatanlarında istedikleri gibi yaşayamayan Uygurlar, Çin devleti tarafından çok ciddi baskılara maruz bırakılıyor.
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1949'dan itibaren Doğu Türkistanlıların, yaşama hakları kominist rejim tarafından ellerinden alınmış ve adeta bir denek gibi kullanılmışlardır.
Yüzyıllardır devam eden Çin zulmü
ÇİN'İN UYGURLARA YAPTIRIMLARI (!)
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Doğu Türkistan'daki Türklerin var oluş mücadelesi, Uygur Kağanlığı'ndan itibaren devam etmektedir. Günümüze gelindiğinde bu çaba, Çin hükümeti tarafından yok edilmeye çalışılır. Milyonlarca masum insanı eğitim merkezi adını verdikleri "işkence kamplarına" kapatırlar.
◾ Geçtiğimiz sene
Çin kamu güvenlik birimlerinden ele geçirilen gizli Xinjiang polis dosyalarında, tüyler ürperten garip suçlamalar göze çarpmıştır.
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İtalya merkezli bir yayın kuruluşu olan Bitter Winter Network, toplama kampları ve cezaevlerinde tutulan insanların, Çin rejimi tarafından uygulanan işkencelerin hangi boyutlarda olduğunu bir makale aracılığıyla tüm dünyaya duyurmuş oldu. Türkistan'daki
Uygur Kağanlığı
Dokuz Oğuz boyundan gelen Uygur Türkleri, Göktürklerin yıkılmasından sonra Kutluk Bilge Kül Kağan önderliğinde Uygur Kağanlığı'nı kurmuşlardır.
TOPLAMA KAMPLARI NEDİR?
◾ Çin rejiminin
48 suçlama maddesiyle Uygur Türklerini işkence kamplarına almasını anlatmadan önce eğitim merkezi adını verdikleri toplama kamplarına bir bakalım.
◾ Toplama kampları,
insan haklarının gözetilmediği ve onların tüm istek ve ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığı açık hava hapishanesidir. Uygurları kendi kimliklerinden uzaklaştırmak, kültürlerine yabancılaşmasını sağlamak ve Çin Komünist Partisi'ne bağımlı hale getirmek en birincil hedeflerdendir.
◾ Uygurların elinden alınan
haberleşme hakları, maalesef onları diğer coğrafyalardaki mazlumlardan ayıran en önemli faktörler arasındadır. Çünkü yaşama hakları haince ellerinden alınan bu halk, kamuoyunda sesini dahi çıkaramaz bir hale getirilmiştir.
Uygurların dünyaya armağan ettiği 12 makam
TOPLAMA KAMPLARININ TARİHİ
◾ Toplama kampları,
19. yüzyılı 20. yüzyıla bağlayan dönemde ortaya çıkar. İlk örnekleri Küba'da, sonrasında ise Hitler'iniktidara geçmesiyle görülür. Doğu Türkistan'da ise Almanya'da 2016 yılında Doğu Türkistan topraklarının, Şincan Uygur Özerk Bölgesi olarak ilan edilmesiyle görülmeye başlanır.
◾ Yine aynı yıl
ÇKP eski genel sekreteri Chen Quanguo'nun, Uygur Özerk Bölgesi'ne genel sekreter olmasıyla işkence kamplarının açılmasına sebep olmuştur.
ÇKP ne demek?
ÇKP'nin açılımı Çin Komünist Partisi'dir. Çin'in kurucu ve iktidar partisi olarak bilinen ÇKP, 1 Temmuz 1921 tarihinde Şanghay'da kurulmuştur.
Chen Quanguo kimdir?
Chen Quanguo, Çinli bir siyasetçidir. 2016 ile 2021 seneleri arasında, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Komünist Parti Sekreteri görevinde bulunmuştur. Günümüzde ise Çin Komünist Partisi Merkez Kırsal Çalışma Liderlik Grubu başkan yardımcısıdır.
CHEN QUANGUO'NUN PROJESİ
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Chen Quanguo'nun Uygurlar üzerinde uyguladığı "Aile Olmak" projesi tamamiyle Türklere karşı başlattığı psikolojik bir savaşın örneğidir. Her Uygur Türk'ü ailenin evine bir Çinli tayin eden yönetim, bu şekilde Uygurların adımlarını kolayca takip edebilecek, gerekli gördüğü takdirde toplama kamplarına alabilecektir.
◾ Kampa alınan Uygurlara, olmayan suçlar
isnat edilmekte ve zorla itirafnameler imzalatılmakta, ardından hiçbir gerekçe olmaksızın direkt hapse atılmaktadır.
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Çin hükümeti, toplama kamplarının varlığını kamuoyundan uzunca yıllar sinsice saklamıştır. Fakat uydu görüntüleri rejimin hain planını ele vermiştir. Durum fark edilince kampların bulunduğu bölgelere akın eden gazetecilere buralar, mesleki alan ile birlikte; dans, spor gibi eğitimlerin verildiği, "eğitim merkezleri" olarak tanıtılmıştır.
İsnat etmek ne demek?
Arapça kökenli bir kelime olan isnat, "bir sözü, konuyu, düşünceyi, bir nedene dayandırma ve yükleme" manasına gelmektedir.
Uygurların cesur hatunu: İparhan