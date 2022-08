Uygurların dünyaya armağan ettiği 12 makam

◾ Arapça kökenli bir kelime olan "makam", Uygur Türkleri tarafından "muqam veya mukam" olarak bilinir. "Mahal, yer, durak" anlamlarına gelen bu sözcüğün ikinci anlamı bir müzik tınısını anlatmak için de kullanılır.

◾ Uygur Türklerinin halk müziğini teşkil etmesi babında da Uygur Makamı, 12 makam şeklinde kullanıldığı da görülür.

◾ Uygur Türklerinin yanı sıra, Anadolu Türkleri, Arap ve Farslar da "makam" kavramlarını kullanırlar. Lügatlarda geçen bu kavram, Klasik Türk Müziği'nde bir müzik parçası ve şarkının işleniş biçimine verilen isimdir.

Klasik Türk Müziği nedir?

Türk kültürüne has müzik türüne verilen isimdir.

◾ "Uygur on iki makamı" kaynaklarını Türk, Arap, Hint ve Yunan medeniyetinden alan, 16. yüzyıldan itibaren sistematize edilmeye başlayan, her biri kendi içinde "çong neğme", "dastan" ve "meşrep" olmak üzere üç büyük bölüm ve birçok alt gruptan meydana gelir. Klasik ve halk müziğinin karışımından ibaret bir kültür olgusudur. Makamların sayısı 12 ile sınırlı olmamasına rağmen hep "on iki makam" diye adlandırılır.

Meşrep ne demek?

Arapça kökenli olan bu kelime dans, müzik ve şölen anlamlarına gelir.

Çong neğme nedir?

Büyük nağme anlamına gelir.

Dünyada en çok sevilen 10 'Klasik Müzik' parçası