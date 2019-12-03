Çölün ortasında masalsı şehir Hive’deki tarihi yapılar
Orta Asya'da 2500 yıllık tarihi geçmişi bulunan Hive, asırlar boyunca Türk-İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biriydi. Biruni, Harizmi gibi önemli alimlere ev sahipliği yapan şehir, Harezm bölgesinin incisi olarak bilinir. Medrese, minare ve mescitleriyle ünlenen Hive, Türk Dünyası 2020 Kültür Başkenti ilan edildi. Sizler için Hive'deki önemli tarihi yapıları derledik.
Giriş Tarihi: 03.12.2019
15:44
Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
15:36
ÇÖLÜN ORTASINDA MASALSI BİR ŞEHİR
Tarihi yapıları, yüksek minareleri ve yeşil bahçeleriyle çölün ortasında bir masalsı şehri andıran Özbekistan'ın Hive şehri, tarihte "Heyvak" olarak bilinirdi.
Rivayetlere göre, uzun süre çölde susayarak kente gelen seyyah, kuyudan içtiği lezzetli suyla rahatlayarak "hey-vah" demiş ve bu kelime, eskiden "Heyvak" olarak adlandırılan Hive'nin ismini oluşturmuştu. Bu tür kuyular günümüze kadar Hive'nin iç kenti olan İçankale'de eski önemi ve güzelliğini koruyor.
Medeniyetlerin buluştuğu ülke: Özbekistan
TARİHİN EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ
Tarihi 2500 yıl önceye dayanan Hive,
tarihinde sayısız yıkım ve savaşlara maruz kaldı. Bu nedenle de günümüzdeki görüntüsüne 18 ve 19. yüzyıllarda kavuştu.
Hive, Ceyhun Nehri'nin Aral Gölü'ne döküldüğü yerin her iki yanında yer alan bölgenin adı olan Harezm'de kurulan birçok devletin,
önemli kentlerinden biriydi. Burada kurulan devletler arasında Gazneliler, Selçuklular, Enuşteginler ve Şeybaniler yer alır.
Geçmişte birçok devletin ele geçirmek için mücadele verdiği bu şehir, 17. yüzyılda Hive Hanlığı'nın başkenti oldu. Şehir, 1873'te Sovyetlerin kontrolü altına girdi.
Geçmişten günümüze İslam dünyasının kadim şehirleri
Hive, 1220 yılında Cengizhan ordusu tarafından yerle bir edilmesine rağmen ayakta kalmayı başardı. Hive, 18 ve 19. yüzyıllarda kurulan
medrese ve minareleri, mescit ve kapılarıyla ün kazandı. Bölgede yaklaşık 51 antik anıtsal yapı bulunuyor.
Matematik ilminin en önemli isimlerinden olan ve "sıfır"ın kâşifi olarak bilinen Hârizmî, Hive doğumludur. Matematik, coğrafya ve tarih alanının önemli alimlerinden Bîrûnî de Hive'de yetişen isimlerden biridir.
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2020 DÜNYA KÜLTÜR BAŞKENTİ İLAN EDİLDİ
1990 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine alınan
Hive, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı'nda " Türk Dünyası 2020 Kültür Başkenti" ilan edildi.
Tarihi milattan önceki döneme dayanan Hive, yüzyıllar boyunca Türk-İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biriydi.
'UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 10 yeni yer
Hive'yi ziyaret etmek için önce başkent Taşkent'ten 1,5 saat süren uçak yolculuğunun sonrasında Ürgenç'e, ardından yaklaşık 45 dakikalık kara yolculuğuyla Hive'ye varılır.
Taşkent'teki havalimanına toplu taşıma araçlarının dışında taksilerle de ulaşabilirsiniz. Havalimanından şehir merkezine taksiyle ulaşımın bedeli ortalama 5-7 dolardır.
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