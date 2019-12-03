Çölün ortasında masalsı şehir Hive’deki tarihi yapılar

Tarihi 2500 yıl önceye dayanan Hive, tarihinde sayısız yıkım ve savaşlara maruz kaldı. Bu nedenle de günümüzdeki görüntüsüne 18 ve 19. yüzyıllarda kavuştu.

Hive, Ceyhun Nehri'nin Aral Gölü'ne döküldüğü yerin her iki yanında yer alan bölgenin adı olan Harezm'de kurulan birçok devletin, önemli kentlerinden biriydi. Burada kurulan devletler arasında Gazneliler, Selçuklular, Enuşteginler ve Şeybaniler yer alır.

Geçmişte birçok devletin ele geçirmek için mücadele verdiği bu şehir, 17. yüzyılda Hive Hanlığı'nın başkenti oldu. Şehir, 1873'te Sovyetlerin kontrolü altına girdi.

Geçmişten günümüze İslam dünyasının kadim şehirleri