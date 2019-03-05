Geçmişten günümüze İslam dünyasının kadim şehirleri
Yeryüzünde tarihe damgasını vurmuş az sayıda kadim şehir vardır. İslam'ın kubbesi Buhara, âlimler şehri Semerkant, Doğu'nun kapısı Taşkent, İslam'ın gözbebeği Mekke bunlardan bazıları...İşte sizler için geçmişten günümüze İslam dünyasının kadim şehirlerini kültürel ve tarihi özellikleriyle derledik.
Giriş Tarihi: 05.03.2019
15:51
Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
19:11
Eğer bir gün dünya tek bir ülke olursa, şüphesiz ki başkenti Konstantinopolis (İstanbul) olurdu.' der Napoleon Bonaparte.
Dünyanın başkenti olan İstanbul; Roma İmparatorluğu, Latin İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış bir şehirdi. Aynı zamanda 120 İmparatora ve sultana ev sahipliği yapmış tek şehirdi. 3 büyük dinin kutsal emanetleri İstanbul bulunur. Aynı zamanda 3 büyük medeniyetin beşiği olmuş İstanbul. 2 kıtayı birleştiren dünyadaki tek şehir İstanbul'dur.
Hz. Muhammed'le ilgili İstanbul'la ilgili,
'İ buyurur. (Kütüb-i Sitte -Buharî, Müslim, Tirmizî, Ebu Davud, İbn Mâce, Nesâî) stanbul bir gün muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.'
Bu hadise nail olabilmek için pek çok sahabe ve komutan İstanbul'a sefer düzenledi. İstanbul 1453 tarihine kadar Müslümanlar tarafından 11 kez muhasara edildi. İstanbul'un fethi, Müslümanlar için mukaddes bir ideal, yüce bir gaye olmuş, bu uğurda önce Arap sonra da Türk orduları İstanbul surları önünde seve seve can vermişlerdi.
İSTANBUL'U FETHEDEN KUTLU KOMUTAN: FATİH SULTAN MEHMET
Bu hadise ise Fatih Sultan Mehmed erişti. Çocukluğundan beri âlimlerin dizi önünde, manevî bir terbiye ile yetişen Fatih Sultan Mehmed ilim ve teknikte de çağın üstünde idi. O bütün hazırlığını İstanbul için yapmıştı.
Cedlerinin bunca seferlerinden tecrübeler edinmiş, İstanbul'u Müslüman belde yapmak için fethi engelleyen sebepleri ortadan kaldırmış, fethe giden yolları açmıştı.
İlk iş olarak Bizans'ın ikmal yolunu kesmek maksadıyla Rumeli Hisarı'nı çok kısa bir zamanda kendisi de bil-fiil çalışarak tamamladı. Tarihin ilk ağır topunu döktürdü. Gemileri karadan yürüterek, İstanbul fethinin kaçınılmaz olduğunu düşmanına gösterdi. İmparatorun tekliflerine karşı cevabı; "Ya ben Bizans'ı alırım, ya Bizans beni" oldu. 53 günlük muhasaradan sonra 29 Mayıs 1453 günü Bizans çıbanını ortadan kaldırarak Şarkî Roma imparatorluğuna son verdi. İslambol haline getirerek "Ne güzel komutan" müjdesine erdi.
MÜSLÜMANLARIN İLK HİCRET YOLU: MEDİNE
Asıl adı Yesrib olan Müslümanların ilk hicret yurdu. Mekke müşriklerinden üç yıl boyunca ambargo gören müminlerin bir bölgeye sıkıştırılıp yiyecek içecek girişine izin verilmediği zor zamanlardan sonra bereketli topraklarını onlara açan, ensar ve muhacir kardeşliğinin ne olduğunu 1500 yıl sonra bile bütün dünyaya göstermiş münevver şehirdir Medine.
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