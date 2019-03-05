Geçmişten günümüze İslam dünyasının kadim şehirleri

Hz. Muhammed'le ilgili İstanbul'la ilgili, 'İstanbul bir gün muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.' buyurur. (Kütüb-i Sitte -Buharî, Müslim, Tirmizî, Ebu Davud, İbn Mâce, Nesâî)

Bu hadise nail olabilmek için pek çok sahabe ve komutan İstanbul'a sefer düzenledi. İstanbul 1453 tarihine kadar Müslümanlar tarafından 11 kez muhasara edildi. İstanbul'un fethi, Müslümanlar için mukaddes bir ideal, yüce bir gaye olmuş, bu uğurda önce Arap sonra da Türk orduları İstanbul surları önünde seve seve can vermişlerdi.