Orta Asya'nın kadim şehri Türkistan'daki tarihi yerler

📌 Hoca Ahmet Yesevi 60 yaşına geldiğinde, "Artık bizim için yerin altı, yerin üstünden daha hayırlıdır" diyerek tekkesinin yanına kazdırdığı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki çilehanesine çekildi. Bunu Allah Resulü'ne (sav) olan saygısından yaptı. Çünkü Peygamber Efendimizin (sav) ömrünü tamamladığı zamandan daha fazla yeryüzünde bulunmayı doğru bulmadı.

▶ Vefatına kadar ibadet ve riyazetle meşgul olarak yeryüzüne çıkmadı. Divan-ı Hikmet'i de burada kaleme aldı.

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Riyazet: Nefsin isteklerini kırma

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