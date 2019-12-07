Ahmet Yesevi'den hikmetler

12. yüzyılda yaşamış olan Ahmed Yesevi, Peygamber Efendimize olan saygı ve hürmetinden, 63 yaşında "Resûl aleyhisselâm, bu yaşta dünyadan ayrılmışken benim yeryüzünde durmam onu sevmeye yakışmaz." diyerek yer altında kazdırdığı bir hücrede yaşamaya başladı. Bir yandan İslam'ın hükümlerini, tasavvuf esaslarını, adap ve erkânı öğretmeye çalışırken, bir yandan da İslamiyet'i insanlara sevdirdi. Ahmed Yesevî'nin 'hikmet' adlı şiirleri asırlar boyunca hafızamızda yer edindi. Sizler için Ahmet Yesevi'den 'hikmet' olarak adlandırılan şiirlerini derledik.
Giriş Tarihi: 07.12.2019
09:22
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
09:20