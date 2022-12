Aralık ayının tarihi olayları

6 Aralık 1921 - Said Halim Paşa şehit edildi

🔷 Osmanlı son döneminin öne çıkan siyasi ve fikri karakterlerinden olan, düşünür Said Halim Paşa, 1864 - 1921 yılları arasında yaşadı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunlarından olması hasebiyle siyaset ile içli dışlı büyüyen Said Halim Paşa, güçlü gözlem gücüyle devrine dair önemli tespitler yaptı.



🔷 Sadrazam Said Halim Paşa, Roma'daki evinin önünde akşam saatlerinde Ermeni bir militan tarafından vurularak şehit edildi.



Said Halim Paşa ve klasik eseri: Buhranlarımız