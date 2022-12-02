Aralık ayının tarihi olayları

7 Aralık 1941 – Japonya, ABD'nin Pasifik'teki Pearl Harbor saldırısı

🔷 Japonya'nın sürpriz saldırısının amacı, Büyük Okyanus'ta kuvvetle muhtemel olan bir Amerikan askerî müdahalesini önlemekti. Japonya'nın Çin'e saldırarak bölgede hakimiyet kurmasından rahatsız olan ABD, Büyük Okyanus'ta her senaryo için hazırlık yaptığı sırada Japon saldırısına uğradı.