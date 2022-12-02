Aralık ayının tarihi olayları
Kışın artık iyice hissedilmeye başladığı Aralık ayı, dünya tarihinin yönünü etkileyen olayları da içinde barındırır. Muhtelif yılların Aralık aylarında; ABD II. Dünya Savaşı'nda katılmış, milli şairimiz Mehmet Akif vefat etmiş ve Düzce il olmuştur. Sizler için tarih boyunca Aralık ayında gerçekleşen önemli olayları derledik.
Giriş Tarihi: 02.12.2022
12:19
Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
12:20
3 Aralık 1971 - Pakistan- Hindistan Savaşı
🔷 Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlıklarının ardından birbirlerine karşı dört kez savaştılar. İki ülke arasındaki savaşların ana nedeni "
Keşmir Sorunu" oldu.
🔷 1971 yılında gerçekleşen savaş, bir bağımsızlık arzusu gibi gözükse de altında yatan temel sebep Keşmir'di.
Hindistan, Doğu Pakistan'ın bağımsızlık talebini desteklediğini açıkladı. Bunun üzerine Hindistan Hava Kuvvetleri, Pakistan'a hava saldırısı düzenledi. Savaş, b ağımsız Bangladeş'in kurulmasıyla sonuçlandı.
Keşmir sorunu nedir?
Sömürgeci İngilizlerin 1947 yılında bölgeden çekilmesinin ardından Keşmir serbest bırakıldı. Nüfusunun %90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, Pakistan'a katılma kararı karar alsa da dönemin Keşmir prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Bunun üzerine günümüzde de hala devam eden büyük sorun ortaya çıktı.
5 Aralık 1934 – Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi
🔷 Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan
on bir yıl sonra kadınlara hem seçme hem de seçilme hakkı verildi. Konu, 5 Aralık 1934'te Meclis'te görüşüldü.
🔷 Yapılan oylamada, 317 üyeli Meclis'te, oylamaya katılan 258 milletvekilinin tamamının oyuyla değişiklik önerisi kabul edildi.
Anayasanın 10. ve 11. maddeleri değiştirilerek her kadına 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkı verildi.
Dünya tarihinde iz bırakan 10 kadın
6 Aralık 1921 - Said Halim Paşa şehit edildi 🔷 Osmanlı son döneminin öne çıkan siyasi ve fikri karakterlerinden olan, düşünür Said Halim Paşa, 1864 - 1921 yılları arasında yaşadı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunlarından olması hasebiyle siyaset ile içli dışlı büyüyen Said Halim Paşa, güçlü gözlem gücüyle devrine dair önemli tespitler yaptı. 🔷 . Sadrazam Said Halim Paşa, Roma'daki evinin önünde akşam saatlerinde Ermeni bir militan tarafından vurularak şehit edildi
Said Halim Paşa ve klasik eseri: Buhranlarımız
7 Aralık 1941 – Japonya, ABD'nin Pasifik'teki Pearl Harbor saldırısı
🔷 Japonya'nın
sürpriz saldırısının amacı, Büyük Okyanus'ta kuvvetle muhtemel olan bir Amerikan askerî müdahalesini önlemekti. Japonya'nın Çin'e saldırarak bölgede hakimiyet kurmasından rahatsız olan ABD, Büyük Okyanus'ta her senaryo için hazırlık yaptığı sırada Japon saldırısına uğradı.
🔷 Saldırı sonucu 12 Amerikan savaş gemisi ağır şekilde hasara uğramış,
188 savaş uçağı imha edilmiş ve 2.403 Amerikan askeri ölmüştür. Tarihe " Hawaii Deniz Savaşı" gibi isimlerle de geçen bu olay sonucunda, ABD II. Dünya Savaşı'na resmen katıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli olayları⚔
7 Aralık 1999 – Düzce, 81. il oldu.
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Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Düzce, il olmadan önce Bolu'ya bağlı bir ilçeydi. 1999 yılına kadar ilçe olan şehir, 1999 Gölcük depremi ve 1999 Düzce depreminin ardından dönemin 57. Türkiye Hükümeti tarafından, TBMM'de alınan il statüsü verilme kararı ile il oldu. Düzce depremi büyük İstanbul depremi için erken uyarı mı?