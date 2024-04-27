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Umrandan Uygarlığa eseriyle Cemil Meriç'in düşünce dünyasından alıntılar

"Cemil Meriç, dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji gibi çeşitli sosyal bilimlerde araştırmalar yapan ve yazılar kaleme alan önemli bir isimdir. O, sadece kendi dönemini değil, aynı zamanda sonraki nesilleri de etkileyen bir düşünce adamı olarak tanınır. Kendisini 'münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi' olarak tanımlayan Cemil Meriç'in "Umrandan Uygarlığa" adlı eserinden alıntıları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:24
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İnsanları gerçekten anlamak için insanların önem verdikleri şeylerin manasını anlamak lâzım.

📒📕Ummandan Uygarlığa l Cemil Meriç

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İdeolojiler, bir tasavvurlar bütünüdür ama bu tasavvurların çok defa şuurla bir alâkası yoktur.

📒📕Ummandan Uygarlığa l Cemil Meriç

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İhtisas ister istemez sınırlanış demektir bir parça. Demek ki bazı şeyler mektepte öğrenilir bazı şeyler de öğrenilemez...

📒📕Ummandan Uygarlığa l Cemil Meriç

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İnsan zekâsı çevresinden tiksindiği için sanata ve felsefeye sığınır.

📒📕Ummandan Uygarlığa l Cemil Meriç

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İnsanın kuvveti de, zaafı da taşıdığı kandadır.

📒📕Ummandan Uygarlığa l Cemil Meriç

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