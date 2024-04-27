Umrandan Uygarlığa eseriyle Cemil Meriç'in düşünce dünyasından alıntılar

"Cemil Meriç, dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji gibi çeşitli sosyal bilimlerde araştırmalar yapan ve yazılar kaleme alan önemli bir isimdir. O, sadece kendi dönemini değil, aynı zamanda sonraki nesilleri de etkileyen bir düşünce adamı olarak tanınır. Kendisini 'münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi' olarak tanımlayan Cemil Meriç'in "Umrandan Uygarlığa" adlı eserinden alıntıları sizler için derledik.