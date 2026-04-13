İstanbul'un Lale Durakları
Bahar, İstanbul'a ayrı yakışıyor. Özellikle şehrin önemli noktalarına konumlanan laleler, adeta bir görsel şölen oluşturuyor. İstanbul'da belli başlı lale durakları mevcut. Emirgân'ın köşklerinden Sultanahmet'in kadim meydanına, Boğaz'ın yamaçlarındaki korulardan modern şehir parklarına kadar uzanan lale rotası, yalnızca görsel bir şölen değil aynı zamanda Osmanlı'dan günümüze taşınan bir zarafet mirasını taşımakta. İşte, sizler için baharın tadını çıkarabileceğiniz "lale durakları" rotası hazırladık.
🔸 İstanbul'da baharın gelişi lalelerin gelişiyle duyuruluyor. Osmanlı'dan günümüze bir kültür mirası olarak taşınan bu eşsiz çiçek, her yıl nisan ayında şehrin tarihi parklarını ve korularını adeta canlı birer tuvale dönüştürüyor.
🔸 Boğaz'ın kıyılarından tarihi yarımadanın kalbine kadar uzanan bu renkli rotada aynı zamanda imparatorluk İstanbul'unun görkemli hikâyelerine de tanıklık etmeye hazır mısınız?
📍EMİRGÂN KORUSU,SARIYER
🔸 İlk durağımız Emirgân Korusu. İstanbul'da lale kültürünün kalbi olarak kabul edilen ve bu çiçekle bütünleşen Emirgân Korusu, yaklaşık 470 dönümlük devasa bir araziye konumlanmış durumda.
🔸 Osmanlı Padişahı IV. Murad tarafından İranlı Emir Güne Han'a hediye edilen bu alan, zamanla Hidiv ailesine geçmiş ve Cumhuriyet döneminde şehre kazandırılmıştır. Günümüzde lale severlerinin en çok ziyaret ettiği noktalardan.
🔸 İçerisinde bulunan Sarı, Beyaz ve Pembe Köşkler, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en zarif örneklerinden. Lale Festivali döneminde burada yalnızca çiçekler sergilenmiyor aynı zamanda ebru sanatından geleneksel müziğe kadar pek çok kültürel etkinlik de düzenleniyor.
🔸 Korunun en yüksek noktalarından Boğaz'a doğru bakıldığında ise lalelerin oluşturduğu renkli nehirler ve İstanbul Boğazı'nın mavisi eşsiz bir kompozisyon oluşturuyor. Nisan ayı bitmeden lale duraklarının ilkinden gezmeye başlayabilirsiniz.
📍FETHİPAŞA KORUSU, ÜSKÜDAR
🔸 Üsküdar'dan Beylerbeyi'ne kadar uzanan Paşalimanı tepelerinde konumlanan bu koru, ismini 19. yüzyıl devlet adamlarından Ahmet Fethi Paşa'dan almakta. Muazzam bir manzaraya sahip olan koru, doğal bitki örtüsünün korunduğu yamaçları ve bu yamaçlara serpiştirilmiş lale öbekleriyle biliniyor.
🔸 Sosyal tesislerin bulunduğu seyir terasları, lale bahçeleri eşliğinde Boğaz havası almak için oldukça ideal. Dik yokuşları ve basamaklı yolları, her dönemeçte farklı bir İstanbul manzarası ve yeni bir renk paleti sunarak ziyaretçilerini şaşırtmayı başarıyor.
📍GÖZTEPE 60. YIL PARKI, KADIKÖY
🔸 Emirgan ile Fethipaşa Korusu'ndan sonra sıradaki lale durağımız Bağdat Caddesi ile sahil yolu arasında kalan Göztepe 60. Yıl Parkı. Bu park, İstanbul'daki "tematik park" kavramının en başarılı uygulayıcılarından biri. Geleneksel koru yapısından farklı olarak burada daha modern ve geometrik bir peyzaj hakim.
🔸 Parkın içindeki tematik bahçeler, akvaryumlar, lale bahçeleri ve fıskiyeli havuzlar, bilhassa aileler ve fotoğrafçılar için çok düzenli bir alan sunuyor. Lale mevsiminde burası, renklerine göre titizlikle ayrılmış lale parselleriyle bir açık hava çiçek müzesini andırıyor.