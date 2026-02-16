Açık Hava Müzesi: İznik’te görülmesi gereken yerler

1 /10













İZNİK GÖLÜ

🔹 İznik deyince akıllara evvela İznik Gölü geliyor. Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan bu göl, masmavi suları ve çevresini saran zeytinlikleriyle bölgenin en önemli doğal zenginliği. Antik çağlarda "Ascanius" ismiyle bilinen göl, sadece eşsiz gün batımı manzaralarıyla değil, sularının altında sakladığı 1600 yıllık Bazilika kalıntıları ile dünya arkeoloji tarihinin de odağında.

🔹 Tatlı su ekosistemi sayesinde yayın ve sazan gibi balık türlerine ev sahipliği yapan göl; kano, yelken ve yüzme gibi aktivitelere imkan tanıyan huzurlu bir rekreasyon alanı. Kıyı boyunca uzanan yürüyüş yolları ve balık restoranları, ziyaretçilere doğa ile tarihin iç içe geçtiği sakin bir atmosfer sunuyor.