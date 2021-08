İslam sanatları kimden etkilendi?

📌Ümmetin her kavmi, kendi içerisinde farklı düşünce yapılarına sahiptir. Bu durum şahıslar için dahi geçerlidir. Bir kişiye normal gelen başka birine anormal gelebilir, çünkü her insan farklı fıtrata sahiptir. Bu farklı düşünceler, birlikten ziyade ayrılığa sürükleyici unsurlardır. İşte, İslam tam da bu noktada birbiri ile alakasız, birbirinden uzak, milyonlarca insanı kalben birbirine bağlamaktadır. Sanat, bir topluluğun şehirleşerek ortaya bir kültür koymasının ardından tebarüz eder. Şehirleşmemiş toplumlarda bir sanat anlayışı bulunmaz. Müslümanların sanatı da "Medine" şehrinde ortaya çıkmıştır.



📌Sanat kültürel bir imgedir. Toplumların dünya ile kurduğu bağdan ileri gelir. VAV TV'de yayınlanan "Bizim Sanatımız" programında sanat ile alakalı konuşan Prof. Dr. Hamza Gündoğdu sanatın kültürel olarak neye karşılık geldiğine değindi. "Sanat, kültürel birikimlerin somut bir şekle dönüşmüş halidir. Sanat karşımızda olan bir olgudur. Coğrafya sanata birinci elden etki etmiştir. Kültür bir yaşama biçimidir. Bu yaşama biçimi başta sanat olmak üzere hayatımızın her alanına yansır." cümleleri ile kültür ve sanatın birbirini beslediği iki nehir olduğuna dikkat çekti. İnsanların kültürü de inançsal meseleler üzerine kuruludur. Bugün Batı medeniyetinin özü de bozuk Hristiyan inancına dayanır.



