Beypazarı'nda bunları yapmadan dönme
Tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Beypazarı ilçesi, Osmanlı döneminde tımarlı sipahi merkezlerinden biriydi. Bu beldede hem Osmanlı'ya hem de Selçuklu'ya dair izleri görmek mümkün. Böylesine köklü bir tarihe sahip olan yerde yapılacak çok fazla aktivite var. İşte, "Beypazarı'nda bunları yapmadan dönme" dediğimiz faaliyetler.
🔸 Beypazarı, Osmanlı döneminde tımarlı sipahi merkezlerinden biri kabul ediliyor. Ankara'nın kuzeydoğusunda bulunan Beypazarı; Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve son olarak da Osmanlı'nın egemen olduğu tarihi İpek Yolu üzerinde bulunuyor.
🔸 Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ne de konu olan Beypazarı evleri; cumbalı, üstünde guşgana adı verilen bir çatıdan oluşan iki üç katlı yapılardır. Burada gezilecek çok yer ve tadılacak çok lezzet var.
ALAADDİN CAMİİ'Nİ ZİYARET ET
🔸 Beypazarı'na 13. yüzyılda inşa ettirilen Alaaddin Camii, çarşı içinde yer alıyor. Bölgenin simge yapılarından biri olan cami, zamanında çıkan yangınlardan ötürü birden fazla kez aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş.
🔸 Alaaddin Camii, kesme taş duvarlarla inşa edilmiş olup Selçuklu mimarisinin tipik örneklerinden biridir. Beypazarı'nı gezmeye giden her insanın rahatlıkla görebileceği bir konumda yer alıyor. Yolunuz buraya düşerse Beypazarı'nın simge camisine uğramadan dönmeyin.
HAVUÇ SUYU DENE
🔸 Beypazarı, havuçla bütünleşmiş bir beldemiz. Burası için havuç diyarı bir yer diyebiliriz. Beypazarı'nın toprağından ötürü burada yetişen havuçların ekstra lezzetli olduğu söyleniyor. Bunun yanı sıra, Beypazarı havucunun uzun süre bozulmadan durması buradaki havuçların ayrı bir özelliği.
🔸 Ülkemizin %70'ine yakın havuç ihtiyacı buradan karşılanıyor. Bu havucun suyu ise buranın en meşhur lezzetlerinden. Yolunuz Beypazarı'na düşerse havucunuzu ve havuç suyunuzu almadan dönmeyin.
BEYPAZARI EVLERİNİN OLDUĞU SOKAKLARDA DOLAŞ
🔸 Beypazarı ruhunu yansıtan en güzel yerler şüphesiz, cumbalı evlerinin olduğu kahverenginin ahenk içindeki sokakları. Cumbalı evler deyince belli yerler gelir aklımıza; Safranbolu, Amasya ve daha nicesi. Beypazarı'da bu yerlerden biri.
🔸 Cumbalı evlerin oldukça yaygın olduğu bu belde, Osmanlı döneminden kalan 200 yıllık tarihi özelliği olan 3500 civarındaki Beypazarı evine, ev sahipliği yapıyor. 2000'li senelerde başlatılan restorasyonlarla kent dokusu korunarak gelecek nesillere aktarılacak kültürel miras bilinci oluşturulmaya çalışılıyor.
HAMAM MÜZESİ'NE GİT
🔸 Ülkemizde; hamam ve temizlik kültürünün ilk işlendiği yer, Beypazarı Hamam Müzesi. Burası, Sultan Süleyman'ın damadı ve aynı zamanda veziri olan Rüstem Paşa'nın yaptırmış olduğu Rüstem Paşa Hamamı'nda hizmet veriyor.
🔸 Beypazarı için yaşayan müzeler beldesi diyebiliriz. Çünkü burada; gelin hamamı, hamam anası, hamam babası ve külhanbeyi gibi Türk hamam kültürüne ait canlandırmalar yapılıyor.