Beypazarı’nda bunları yapmadan dönme

🔸 Beypazarı, Osmanlı döneminde tımarlı sipahi merkezlerinden biri kabul ediliyor. Ankara'nın kuzeydoğusunda bulunan Beypazarı; Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve son olarak da Osmanlı'nın egemen olduğu tarihi İpek Yolu üzerinde bulunuyor.

🔸 Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ne de konu olan Beypazarı evleri; cumbalı, üstünde guşgana adı verilen bir çatıdan oluşan iki üç katlı yapılardır. Burada gezilecek çok yer ve tadılacak çok lezzet var.