Hafta sonu rotası: Edirne
Bir zamanlar Devlet-i Aliyye'ye payitaht olmuş güzide belde, Edirne. Zamanında birbirinden farklı ünvanlar verilmiş olsa da en bilineni, "Der-i Saadet" yani "Mutluluk Kapısı"dır. Tarihi olarak ehemmiyeti fazla olan bu şehirde görülmesi ve gezilmesi gereken yerler var. Bunların başında; Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii gelir. Meriç Köprüsü, II. Bayezid Külliyesi, Üç Şerefeli Camii, Arkeoloji Müzesi, Selimiye Arastası, Rüstempaşa Kervansarayı,Gazimihal Köprüsü ise görülmeye değer. İşte, sizler için hazırladığımız Edirne rotası...
📍 SELİMİYE CAMİİ
🔸 Osmanlı döneminin en görkemli eserlerinden biri şüphesiz Selimiye Camii'dir. Yapı, II. Selim döneminde, padişahın Edirne'yi çok sevmesinden ötürü inşa ettirilmiştir. Mimarı, Mimar Sinan olan caminin inşası tam 6 yıl sürmüştür.
🔸 1575'te ibadete açılan cami, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" olarak ifade ettiği bir yapıdır. Tek kubbesi Allah'ın (CC) birliğini, pencerelerin 5 kademeli oluşu İslam'ın beş şartını, 4 vaaz kürsüsünün 4 mezhebi, külliyedeki 32 kapının 32 farzı, arka minaredeki 6 yolun imanın 6 şartını temsil ettiği bilinmektedir.
📍 MERİÇ KÖPRÜSÜ
🔸 Edirne'nin sembollerinden biri olan Meriç Köprüsü, Abdülmecit tarafından 1842-1847 yılları arası inşa ettirilir. Diğer adı Mecidiye olan köprü, on iki gözlüdür. Köprünün ayakları üzerinde ise yuvarlak kemerli on bir tahliye gözü bulunur. Köprü, 261 metre uzunlukta olup, 7 metre genişliğindedir.
🔸 19. yüzyılda inşa edilen Osmanlı dönemine ait son taş köprünün ayakları üzerindeki figürlü kabartma taş süslemeleriyle de oldukça dikkati çekmektedir. Motiflerden bazıları; çift ejder figürü, ay yıldız ve kuş tünekleridir.
📍 KARAAĞAÇ
🔸 Edirne deyince akıllara şüphesiz Karaağaç gelir. Burası, Edirne'nin merkez ilçesine bağlı bir mahalle. Karaağaç'ta görülmesi gereken önemli yerler var; Lozan Anıtı, Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, Karaağaç Tren İstasyonu, Kara Tren, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Doğa Tarihi Müzesi, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi.
🔸 Hem kültürel gezilerin hem de en fotojenik noktaların başında gelen Karaağaç'ın en sembolik yeri ise Karaağaç Tren İstasyonu'dur. Burası, I. Abdülhamid döneminde inşa edilmiş. Tren garı, Mimar Kemaleddin tarafından neoklasik üslupta tasarlanmış. Gar günümüzde, Trakya Üniversitesi Rektörlük Binası olarak hizmet vermekte.
📍 İKİNCİ BAYEZİD KÜLLİYESİ
🔸 II. Bayezid 1484 yılında Kili ve Akkirman Seferlerine çıktığında Edirne'ye uğrar. Edirne halkı bir hastane istediklerini sultana beyan ederler. Bunun üzerine II. Bayezid buraya sadece bir hastane değil bir kompleks yaptırmak ister. Böylece külliye inşaasını başlatır. 1487-1488 yılları arasında külliyenin inşası tamamlanır.
🔸 Padişahın yaptırdığı bu külliye; cami, tıp medresesi, imarethane(aşhane), darüşşifa(hastane), tabhane, misafirhaneler ve hamamdan oluşur. Külliyenin yapan kişinin Hayrettin isimli bir mimar olduğu bilinir. Mimar hakkında başka bilgiye rastlanmaz.Bu kompleksi, II. Bayezid'in Boğdan Seferi'nde payına düşen savaş ganimetleriyle yaptırdığı söylenir.
🔸 Külliye için vakfedilen gelir kaynaklarının kayıtları günümüze kadar ulaşır. Kayıtlara göre Balkanlarda 88 köy, İstanbul ve Edirne'deki dükkânlar ve hamamlar sayesinde kompleks ayakta durur.
📍 EDİRNE ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
🔸 Edirne'de görülmesi gereken yerlerden biri de Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'dir. Burada, Topkapı Sarayı'ndan getirilen eserlerin yanı sıra Edirne ve çevresinde yapılan kazılarda elde edilen binlerce esere de ev sahipliği yapar.
🔸 Müzede Edirne'nin kültürel ve geleneksel yapısını yansıtan yüzlerce eseri yakından görme fırsatı yakalayabilirsiniz. Konum olarak ise Selimiye Camii'nin hemen karşısında yer almakta. Ziyaret saatleri haftanın her günü sabah 09:00 ile akşam 17:00 arası.