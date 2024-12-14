Hafta sonu rotası: Edirne

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📍 İKİNCİ BAYEZİD KÜLLİYESİ

🔸 II. Bayezid 1484 yılında Kili ve Akkirman Seferlerine çıktığında Edirne'ye uğrar. Edirne halkı bir hastane istediklerini sultana beyan ederler. Bunun üzerine II. Bayezid buraya sadece bir hastane değil bir kompleks yaptırmak ister. Böylece külliye inşaasını başlatır. 1487-1488 yılları arasında külliyenin inşası tamamlanır.

🔸 Padişahın yaptırdığı bu külliye; cami, tıp medresesi, imarethane(aşhane), darüşşifa(hastane), tabhane, misafirhaneler ve hamamdan oluşur. Külliyenin yapan kişinin Hayrettin isimli bir mimar olduğu bilinir. Mimar hakkında başka bilgiye rastlanmaz.Bu kompleksi, II. Bayezid'in Boğdan Seferi'nde payına düşen savaş ganimetleriyle yaptırdığı söylenir.

🔸 Külliye için vakfedilen gelir kaynaklarının kayıtları günümüze kadar ulaşır. Kayıtlara göre Balkanlarda 88 köy, İstanbul ve Edirne'deki dükkânlar ve hamamlar sayesinde kompleks ayakta durur.