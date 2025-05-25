Hafta sonu rotası: Taraklı

3 /10













📍 TARAKLI EVLERİ

🔸 Taraklı'nın meşhur yanlarından biri en az Safranbolu ve Amasya evleri kadar ünlü olan yapıları. Taraklı konakları olarak bilinen bu evler, yemyeşil bir doğanın içinde yer almakta.

🔸 Tarihi evlerin birçoğu 3 asırdır bölgede varlığını korumaktadır. Bu evlerin genel karakteristiği, Osmanlı şehir dokusunu oluşturan üç katlı ev şeklinde olması. Bir Osmanlı beldesi olan Taraklı; Hıdırlık Tepesi ve Taraklı Hisarı'nın yamaçları ile bu iki tepe arasındaki vadiye kurulmuştur.