Hafta sonu rotası: Taraklı
Geçmişten günümüze doğal yapısını korumayı başaran yerlerden biri Sakarya'ya bağlı olan Taraklı ilçesidir. 2011'de "Sakin Şehir" ünvanı alan bu ilçe, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle adeta bir masalın içindeymiş gibi hissettirir. Aynı zamanda Osmanlı mimarisinin hakim olduğu bu bölge, pek çok tarihi yapıya da ev sahipliği yapar. Peki, Taraklı'da hangi tarihi yapılar var? İşte, sizler için hazırladığımız Taraklı rotası.
📍 TARAKLI
🔸 Ülkemizin her noktasında birbirinden güzel, birbirinden görülesi yerler bulunuyor. Bunlardan biri Sakarya şehrine bağlı "Taraklı" ilçesi. Burası 1987 yılından önce Geyve'ye bağlıyken günümüzde bir ilçe olmuştur.
🔸 Sakarya'nın güneydoğusunda yer alan Taraklı, Geyve'ye 34 km uzaklıktadır.
📍 SAKİN ŞEHİR
🔸 Dağlarla çevrelenmiş bir vadide konumlanan Taraklı, 2011 yılında Türkiye'nin sakin şehirleri arasına katılır. Taraklı'da yaşayan yerli halkın geçmişte şimşir kaşık ve tarak ürettiği için şehrin bu adı aldığı bilinir.
🔸 Taraklı, cumbalı evlerin sıralandığı sokakları ve Osmanlı döneminden kalan mimarisiyle insana adeta zaman yolculuğuna çıkartır.
📍 TARAKLI EVLERİ
🔸 Taraklı'nın meşhur yanlarından biri en az Safranbolu ve Amasya evleri kadar ünlü olan yapıları. Taraklı konakları olarak bilinen bu evler, yemyeşil bir doğanın içinde yer almakta.
🔸 Tarihi evlerin birçoğu 3 asırdır bölgede varlığını korumaktadır. Bu evlerin genel karakteristiği, Osmanlı şehir dokusunu oluşturan üç katlı ev şeklinde olması. Bir Osmanlı beldesi olan Taraklı; Hıdırlık Tepesi ve Taraklı Hisarı'nın yamaçları ile bu iki tepe arasındaki vadiye kurulmuştur.
📍 HİSAR KALESİ
🔸 Taraklı'nın en dikkat çekici noktalarından biri şüphesiz Hisar Kalesi'dir. Burası, eski dönemlerde ilçenin savunulmasında stratejik bir yer olmuş. "Hisar Tepesi" tarihi kalıntılara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri su sarnıcıdır ve MÖ.1000- MÖ.2000 yılları arasında yapılmıştır.
🔸 Hisar tepesi, Taraklı'nın eşsiz manzarasını yukarıdan izlemek isteyenler için oldukça güzel bir seçim. Bu tarihi bölgede kazı çalışmaları ise halen devam etmektedir.
TARAKLI TARİHİ HAN
🔸 Taraklı'da, tarihi Bağdat Yolu üzerinde bulunduğundan bir dönemler kervanların konakladığı ve yılların hiçbir zaman eskitemediği bir han var, burası yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden.
🔸 O dönemler han, İstanbul'a giden ya da İstanbul'dan gelen yolcuların konaklaması maksadıyla kullanılmış.