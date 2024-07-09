Başarılı olmak için 8 altın kural
Başarı, kişiden kişiye değişen bir kavramdır. İster harika bir kariyere ister bir eve ya da bir aileye sahip olmak olsun, başarı herkesin elde etmeye çalıştığı bir hayaldir. Herkesin kendi yaratışı gereği bir esması vardır. İnsanoğlu çeşitli yetenek ve kabiliyetle yaratılmıştır. Bunu ortaya çıkarabilecek bazı altın kurallar var. Sizlere başarılı olmanız için unutmamanız gereken bu 8 altın kuralı sıraladık.
Giriş Tarihi: 09.07.2024
10:43
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:52
Başarı nedir?
◼ Her birimizin hayatında
başarının farklı anlamları vardır. Bazıları için zenginlikse kimileri için kariyer, kimileri için de bir sanat icra etmektir. Başarı, aslında insan bilincinin bir yansımasıdır. Çünkü bilinç, insanın kendi gerçekliğini oluşturur.
◼ Bir kişinin kendisine sorması gereken
yegane soru şudur: Çünkü insanın hayatındaki neyin öncelikli olduğu Şu an bilincimi neye odaklıyorum? bilincin tercihidir. Bu yüzden kişi, enerjisini doğru alanlara akıttığında bereket ve başarıyı kendi kuvvetinde ve hayatında görecektir.
ÇAĞIN HASTALIĞI: PANİK ATAK
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Başarılı kişilerin en önemli özelliği kesinlikle kendilerine ve hedeflerine inanmalarıdır. Başarıya giden yol, kendi yeteneklerine ve benzersizliğine inanan insanlarla açılır. Koby Bryant, "Kendinize inanmıyorsanız, bunu sizin için kimse yapmaz," sözü insanı kendi değeri ve yetenekli olduğuna inanma gücüne sürükler.
◻ Burada önemli olan şey "
kendini bilmek"tir. Başarılı insanlar, korkularını tanır, onları nasıl dengeleyeceklerini bilirler ya da onların, içinden geçmelerine izin verirler. Aşağıda sizlere başarılı olmak için bazı altın bilgiler hazırladık.
ANLATARAK İYİLEŞME: PSİKOTERAPİ
Kendinize uygun doğru işe karar verin
Doğru işe karar verin
🔸 Başarılı olmak için
doğru bir işe karar vermek gerekiyor. Bunun için ise insanın kendisini tanıması oldukça önemli. Kendisinin neyi sevip sevmediğini, bu hayattan beklentisinin ne olduğunu, neyi istediğini ilk olarak ortaya çıkarması lazım.
🔸 Başarılı olmak istenilen iş, peki gerçekten kişinin kendisi için doğru olan bir iş midir? Yapılan işi gerçekten seviyor muyuz? Yoksa birilerinin önerisiyle mi bu yola çıkılıyor?
Öncelikle bunun belirlenmesi gerekmektedir.
İnsanın yaratılışına göre kişinin enerjisi bu dünyada kendi varlığını sürdürebilen bir şeydir ve bu enerji onurlandırılmayı bekler. Kendinizi onurlandırabildiğiniz her iş sizin doğru kararınızdır.
Gerçekçi bir hedefiniz olsun
Gerçekçi hedefiniz olsun
🔸 Hedefin, sözlük anlamına bakıldığında
gibi tanımlarla karşımıza çıkar. Hedefiniz; "amaç, erek, gaye, maksat ve nişan alınacak yer" kilo vermek, KPSS veya ALES'ten 90 almak, bir kariyer sahibi olmak veya proje üretmek, ticarette en iyi noktalara gelmek olabilir.
◾ Burada önemli olan kendimizi
tanıyıp kendi gerçekliğimize uygun hedefler belirlemek. Bir başka önemli nokta ise başarıya giden ilk adımın bir " HEDEF"in olmasıdır.
SON DAKİKA BİTEN İŞLERİN AÇIKLAMASI: PARKİNSON YASASI
Başkalarının olumsuz düşüncelerine kapılmadan: Plan yapın
🔸 Gerçek bir başarıda
asla tesadüflere rastlanmaz. O yüzden başarıya ulaşmak için mutlaka plan yapmalı ve işinizi şansa bırakmamalısınız.
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Plan yapmak bir hedef doğrultusunda yapılacak işin somutlaşmasına yardımcı olur. Plan çalışması için öncelikle hedefin net ve tek olmasına özen gösterin. Mümkünse size yol gösterecek kişilerle iletişim halinde bulunun.
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Bu çizelgede, istediğiniz sonucu kısa vadeli, uzun vadeli ve anlık görevler olarak düzenleyin. Ayrıntılı bir eylem planı yapın ve bir zaman çizelgesi hazırlayın. Kısa vadeli adımlar, uzun vadeli hedefe ulaşmak için önemli adımlardır. Anlık görevlerse aynı zamanda ilerlemenizi sağlayacak günlük eylemlerdir.