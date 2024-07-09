Başarılı olmak için 8 altın kural

Başarı nedir?

◼ Her birimizin hayatında başarının farklı anlamları vardır. Bazıları için zenginlikse kimileri için kariyer, kimileri için de bir sanat icra etmektir. Başarı, aslında insan bilincinin bir yansımasıdır. Çünkü bilinç, insanın kendi gerçekliğini oluşturur.

◼ Bir kişinin kendisine sorması gereken yegane soru şudur: Şu an bilincimi neye odaklıyorum? Çünkü insanın hayatındaki neyin öncelikli olduğu bilincin tercihidir. Bu yüzden kişi, enerjisini doğru alanlara akıttığında bereket ve başarıyı kendi kuvvetinde ve hayatında görecektir.

ÇAĞIN HASTALIĞI: PANİK ATAK