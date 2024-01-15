Peygamberimiz'den (SAV) gençliğin kişiliğini şekillendirecek 40 Hadis-i Şerif

🔸 İlk Müslümanlara bakıldığında toplumun her kesiminden gençlerin olduğu görülür. Efendimiz (SAV) gençleri sever, onlara ayrı bir değer verirdi ve onlar da Peygamberimizi (SAV) severlerdi.

🔸 Allah Teala (CC) buyuruyor ki:

"Resul, size neyi verirse onu alın. O, size neyi yasaklarsa ondan kaçının."

Haşr Suresi, 7. Ayet

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Haşr Suresi, 7. Ayet Tefsiri

Allah'ın onlardan alıp resulüne fey' olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir.6 Allah'ın (başka) beldeler halkından alıp resulüne fey' olarak verdikleri, Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir; (servet) içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir.

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