Son dakika biten işlerin açıklaması: Parkinson yasası

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🔸 Parkinson yasası "bir iş, ona ayrılmış vakti dolduracak şekilde uzar" durumunu tanımlamak için kullanılır. Yasaya göre "bir iş için verilen süre ne kadar uzunsa işi bitirmek için geçecek süre de o kadar uzar. "

🔸 Bir öğrenciye ödevi için bir hafta verilmişse ama ödevin bitirilmesi bir gün sürecekse, ödevin tamamlanması bütün bir haftayı bulur. Verilen süre on gün, bir ay ya da bir dönem de olsa o ödev verilen sürenin sonunda tamamlanmış olur.

(X) Filtreli güzellik hastalığı: Snapchat Dismorfofobi