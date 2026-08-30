Son dakika biten işlerin açıklaması: Parkinson yasası
Bir iş için verilen süre ne kadar uzun ise o işi bitirmek için geçecek süre de o kadar uzar, tezini ortaya koyan Parkinson yasası, C. Northcote Parkinson tarafından oluşturulmuştur. Bu yasa ile ilgili pek çok araştırma yapılmış ve insanların yapacakları işlerle ilgili zaman, maddi imkan gibi kaynakların tamamını kullanmaya meyilli oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
🔸 Parkinson yasası "bir iş, ona ayrılmış vakti dolduracak şekilde uzar" durumunu tanımlamak için kullanılır. Yasaya göre "bir iş için verilen süre ne kadar uzunsa işi bitirmek için geçecek süre de o kadar uzar. "
🔸 Bir öğrenciye ödevi için bir hafta verilmişse ama ödevin bitirilmesi bir gün sürecekse, ödevin tamamlanması bütün bir haftayı bulur. Verilen süre on gün, bir ay ya da bir dönem de olsa o ödev verilen sürenin sonunda tamamlanmış olur.
🔸 Parkinson yasası ilk kez 1955'te C. Northcote Parkinson'un The Economist dergisinde yayınlanan makalesinde geçer. Bu yasa aslında başka bir gerçeği anlatmak için ortaya çıkmıştır. Bu gerçek, bürokratik ya da kurumsal bir yapı büyüdükçe üretkenliğinin ve verimliliğinin azalmasıdır.
🔸 Parkinson yasasının temel amacı zaman ve iş gücü yönetimini etkili bir biçimde gerçekleştirmektir. Bu yasanın iş hayatında üretkenliği arttırmak ve insan davranışlarını kestirebilmek gibi önemli sonuçları vardır.
Örnekler
🔸 Mühendisler gibi meslek grupları işlerini çok daha kısa zamanda bitirebilecek olsalar da işlerini bitirmeleri yine de başlangıçta kendilerine verilen sürenin sonuna denk gelir. Bir projeye başlamak ya da bitirmek hususunda, projenin son tamamlanma tarihi yoksa aslında işin bitirileceği sürenin çok daha uzun olmasına sebep olur.
🔸 Bu yasa, birçok bilimsel çalışmada da gözlenmiştir. Bu çalışmalarda bir projeyi tamamlamak için fazladan süre verildiğinde, ihtiyaç duyulmamasına ve performansı iyileştirmemesine rağmen çoğu zaman bu ek süreden yararlanıldığı görülmüştür.
🔸 Aynı zamanda iş tekrar yapıldığında da aynı etki devam eder. Yani bir işi ilk kez yapan çalışanlara ek süre verildiyse aynı iş tekrarlandığında ek süre hiç konuşulmamış olsa bile iş verilen süreden daha geç bitirilir.
🔸 Çalışmalar kişilerin bitirmeleri gerekli bir sorumlukları olduğunda "Ne kadar süreye ihtiyacım var?" yerine, Ne kadar sürem var? biçiminde düşündüklerini ortaya koyar. Bu düşünce tarzı vakit kaybına neden olurken aynı zamanda stresli bir çalışma süreci oluşturur.
Peki insanlar neden erteler? Ertelemek bir hastalık mıdır?
🔸 Ertelemek bireyin yapması gereken işi, zamanı ve imkanı olmasına rağmen yapmayarak ötelemesidir. Bu durum yapılacak her iş için sürekli tekrar ettiğinde erteleme hastalığına dönüşür. Bu psikolojik rahatsızlık, kişinin günlük hayatını olumsuz etkiler.
🔸Yapacakları işleri erteleyen kişiler, zamanı doğru kullanamazlar. Eğitim, iş ve sosyal hayatlarında çeşitli güçlüklerle karşılaşırlar.