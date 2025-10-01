İ’tisam: Peygamberin Yoluna Sımsıkı Tutunmak

5 /14 Neden sünnete bağlılıkta bu kadar gecikiyoruz?













🔹Hadislerde ise i'tisamın "sarılmak" anlamında kullanıldığı en meşhur nas, "Size, sarıldığınız taktirde asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın Kitabı ve Nebîsi'nin sünneti"dir. (Ebu Davud, Menasik 56-Hakim)

🔹Sahabi sözlerinde de i'tisâm aynı özelliğini korudu. Sahâbîler, günlük işlerinde dahi Hz. Peygamber'in sünnetine uymaya özen gösteriyorlardı. Onlar, sünnete uygun yaşamanın gerçek bir özgürlük olduğunu biliyorlardı. Çünkü İslâm'ın, insanın kendi nefsine ve hevâsına (kontrolsüz arzularına) uymasını değil, hakikate ve hakka uymasını emrettiğinin farkındaydılar.

🔹Hz. Ömer, "O, Allah'ın Kitabı'dır. Ona sarılın", Abdullah b. Mes'ûd "Kur'ân, kendisine sarılan kişi için koruyucudur. Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi Kur'ân'dır" sözleriyle i'tisâm kelimesini kullanmışlardır. Süfyân b. Abdullah es-Sekafî de Hz. Peygamber'e gelerek "Yâ Resûlallah, bana sımsıkı sarılacağım bir iş (amel) söyle" demiştir. Bu hadîsler, i'tisâmın mânevî değerlere sarılmayı ifade ettiğinin misâllerini teşkil eder.

🔹Kısaca i'tisam, sünnet ile beraber kullanıldığında hiçbir ihmal söz konusu olmadan, ona sımsıkı sarılma manasında birleşir. Çok özel ve yüksek bağlılık kavramının ifadesidir. Hz. Peygamber'in kendisini "Bende sizin için örnek yok mu?" sözleriyle örnek göstermesi, müslümanların Hz. Peygamber'in yoluna uymaları, onun edebiyle edeplenmeleri emridir, isteğidir.