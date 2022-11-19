Zihnin işgali: Takıntı

Takıntı nedir?
🔹 Takıntı hastalığı, yaşanan olay veya sorunla bağlantılı olarak açığa çıkan, bir şeye hastalık derecesinde düşkün olmaktır. Bu durum bilimde, obsesif kompulsif bozukluk olarak tanımlanır. Takıntılı düşüncelerin günlük yaşamı etkileyecek düzeye gelmesidir.
Obsesyon:
Kişinin zihninde sürekli tekrar eden düşünce, fikir ve dürtülerdir.
Kompulsiyon:
Kelime anlamı zorlantıdır. Obsesyonların verdiği rahatsızlıkla başa çıkabilmek için, kişinin kendisini zorlayarak zihninde gerçekleştirdiği eylemler ve yinelediği davranışlardır.
🔹 Bu hastalığı yaşayan kişiler, düşüncelerini kontrol edemedikleri için korku ve eylemlerini saplantı haline getirirler. İstekleri dışında oluşan düşünceler kaygı, stres, rutin haline gelen eylemleri meydana gelir. Aslında kötü düşünceleri önleme istekleri, onları takıntılı hale getirir.
🔹 Takıntılarını görmezden gelerek durdurmaya çalışırlar. Bunun için de kendilerini yıpratıcı eylemlere girişir, olumsuz durumdan kurtulmaya zorlarlar. Bir nevi zihinlerinde savaş verirler.
🔹 Daha net bir ifade ile kişiyi zorlayan, engelleyemediği, sıkıntıya sokan düşünceler ve o düşüncelerden kurtulmak için yaptığı tekrarlara obsesif kompülsif bozukluk denir.
Zihni Kemiren Hastalık: Obsesif Kompulsif Bozukluk