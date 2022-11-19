Zihnin işgali: Takıntı

TAKINTININ NEDENLERİ:

➡ Genetik faktörler

🔹 Normal vücut işleyişine sahip olan bireyin beynindeki milyarlarca sinir hücresi, birbirleriyle iletişim kurar. Obsesif kompulsif bozukluk durumunda ise beynin belirli bölümlerinde aşırı aktivite bulunur ve hastanın semptomları yaşadığı esnada daha da aktif hale gelir.

🔹 Takıntı, genlerle aktarılabilen bir rahatsızlıktır. Aile bireylerinden birinde böyle bir rahatsızlık varsa bunun çocuğa da tesir etmesi mümkündür.

"En büyük etmen aile"

◽ Erdim, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

"Diyelim ki, genetik yatkınlık var. Ailede başka bireylerde de var ve şahıs da bunlara maruz kaldı. Anne ve babanın doğru davranışı ve çocuğun kendilik algısını düzgün oluşturması gibi bilinçli bir tutumla çocuğa yaklaştıklarında, olsa olsa posttravmatik stres bozukluğu gibi bir süre o travmanın stresiyle baş etmeye çalışır. Gerekirse psikolojik destek alınır ve onu atlatabilir. Eğer anne babaların bilinçli tutumları olmazsa, hele bir de çok masum olan karşısındaki insanı suçlama derecesine gelirse anne babanın tepkisi, değil iyileşmek tam tersine derinleşir. Çünkü zaten kaynağının ağırlıklı kısmı ailedir."

Duyguları özgürleştiren his: Affetmek