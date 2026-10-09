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Duyguları özgürleştiren his: Affetmek

Yayınlanma Tarihi: 09.10.2026 11:13

Affedememek, bir zehir tohumu gibi vücudumuzu sarar ve hastalanmamıza neden olur. Kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik ise affetmek olacaktır. Önemli olan bu sürecin üstesinden psikolojik ve fizyolojik olarak nasıl geleceğimizdir.

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Af kavramı

🔸 Af, kelime olarak bir suçu, kusuru veya hatayı bağışlamadır. Kökeni Arapçadan gelen 'afv', sözlükte yok etmek, silip süpürmek; fazlalık, artık gibi manalara gelir.

🔸 Ahlâk ve hukuk terimi olarak kullanıldığında ise kötülük ve haksızlık edeni, suç veya günah işleyeni bağışlama, cezalandırmaktan vazgeçme anlamlarındadır.

Bilinmeyen tepki "küsmek"

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🔸 'Afv' kökünden türeyen 'affetmek' ise bağışlamak, hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek gibi manalarda kullanılır.

🔸 Afüv kelimesi ise kullarının günahlarını bağışlayıcı manasına gelen Allah Teâlâ'nın güzel isimlerinden biridir.

Allah (cc), Afüvv'dür. Yani affedici, bağışlayıcıdır. Affedenleri sever.
Allah (cc), bağışlaması bol manasına gelen Gafur ve Gaffar'dır. Bağışlayanları da sever.

🔸 O vakit müminler de Allah'tan (cc) bağışlanmayı dilemeli ve bize yapılan kötülükleri affetmelidir.

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Vav TV'de yayınlanan "Kendini Bilmek" isimli programda affetmek meselesi üzerine, Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar'ın konuşmalarını sizin için derledik.

"Affetmek, yapılan davranışı hoş görmek değildir."

🔸 Affetmek kavramı üzerine konuşan Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar, "Affetmek dediğimiz zaman, bir insan bize haksızlık yapıyor ve canımız yanıyor. Biz de bu durumdan dolayı acı hissediyoruz. Aynı zamanda insanın içinde karşılık verme hissi olarak 'intikam' dediğimiz duygular ister istemez oluşabiliyor. 'Bana bunu nasıl yapar, bedelini ödeteceğim' tarzında düşünceler oluşabiliyor." diyerek olumsuz bir davranışla karşılaşan kişinin önce neler hissedebileceğini anlatır.

Kin, nefret, düşmanlık gibi duygular şeytani özellik taşır. Bu nedenle mümin bir kimsenin bu duygulardan uzak durması daha hayırlı olacaktır.

İnsanı yiyip bitiren his "kıskançlık"

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🔸 Affetme sürecini tanımlayan Bayraktar, "Olumsuz duyguların yerine iyi niyetli ve olumlu duyguları koymak, affetme sürecidir. Affetmek, yapılan davranışı hoş görmek değildir. Affetmek, bize acı veren o duyguyu görmemek, bastırmamak ya da kabul etmemek de değildir." şeklinde değerlendirir.

🔸 Affetmek, olanları yok saymak anlamına gelmez. Ancak olanları düşünmeyerek, artık iyi ve güzel duygularla hareket etmek bizim elimizdedir.

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"Affettim ama hayatımda istemiyorum!"

🔸 Bir insanı affetmemiz onu hayatımızda tutmaya devam edeceğimizi göstermez.

🔸 Farklı affetme şekillerinin de olduğunu belirten Bayraktar, "Ben bir insana hayatımda yer vermeyerek de onu affedebilirim. Yani ilişkimi düzenlerim. Bir insan diyelim ki bana çok kötü bir davranışta bulundu, dedikodu yaptı, iftira attı ya da olumsuz bir vefasızlık yaptı. Ben o insanı duygu olarak içimde bir yere koyarım. Onun da kendine göre sebepleri olabilir. Ama ben bu insanı hayatımda istemeyebilirim. Bu da bir affetme çeşididir." der.

İnsan olmanın gereği "empati"

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