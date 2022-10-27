Duyguları özgürleştiren his: Affetmek

Vav TV'de yayınlanan "Kendini Bilmek" isimli programda affetmek meselesi üzerine, Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar'ın konuşmalarını sizin için derledik.

"Affetmek, yapılan davranışı hoş görmek değildir."

🔸 Affetmek kavramı üzerine konuşan Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar, "Affetmek dediğimiz zaman, bir insan bize haksızlık yapıyor ve canımız yanıyor. Biz de bu durumdan dolayı acı hissediyoruz. Aynı zamanda insanın içinde karşılık verme hissi olarak 'intikam' dediğimiz duygular ister istemez oluşabiliyor. 'Bana bunu nasıl yapar, bedelini ödeteceğim' tarzında düşünceler oluşabiliyor." diyerek olumsuz bir davranışla karşılaşan kişinin önce neler hissedebileceğini anlatır.

Kin, nefret, düşmanlık gibi duygular şeytani özellik taşır. Bu nedenle mümin bir kimsenin bu duygulardan uzak durması daha hayırlı olacaktır.

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