Avrupa’ya İslam'ı yayan derviş: Sarı Saltuk

➤ Tarihimizin ve kültürümüzün önde gelen simaları yüzyıllar geçse bile milletimizin gönül dünyasında yaşamaya devam eder. Dede Korkut'tan Nasrettin Hoca'ya, Hoca Ahmet Yesevî'den Yunus Emre'ye, Oğuz Kağan'dan Fatih Sultan Mehmed'e kadar adları ciltlere sığamayacak olan önderler sadece yaşadıkları coğrafya parçasında değil, bütün Müslüman dünyasının gönlünde saygıyla yaşar.

➤ Bu manevi önderlerden birisi olan Sarı Saltuk, 13. yüzyılda yaşamış Türk kültürünün ve tarihinin önde gelen efsanevi şahsiyetlerindendir.