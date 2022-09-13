II. Abdülhamid'in inziva mekanı: Ertuğrul Tekke Camii

🔷 Osmanlı Devleti XIX. yüzyılın son çeyreğine girerken büyük bir karmaşa ve saldırı altındadır. Devlet-i Aliyye, Balkanlar'da Rusya ve Avusturya'nın kışkırtmasıyla uğraşırken, doğuda yine Rusya'nın saldırıları ile boğuşur.

🔷 İçeride ve dışarıda savaşlarla uğraşan devletin başına, sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunun farkında bir isim geçer. 1876 yılında tahta çıkan II. Abdülhamid, otuz üç yıllık hükümdarlığı boyunca zorluklara göğüs gerer, milletinin başında dimdik ayakta durur ve elinde tuttuğu İslâm sancağından bir an olsun ayrılmaz.