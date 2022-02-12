33 yıllık nişane: Yıldız Sarayı

◾ Yıldız Bahçeleri olarak da anılan bu bölgedeki ilk yapının III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan tarafından inşa ettirildiği bilinir.

◾Her ne kadar II. Mahmud, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz tarafından da önem verilen bölge olsa da en muhteşem günleri Sultan II. Abdülhamid döneminde yaşanır.

◾Yıldız Sarayı, II. Abdülhamid'in her detayıyla özel olarak ilgilendiği bir saray kompleksi olarak yıldan yıla genişler.

Sultan II. Abdülhamid'in yaşamını, benimsediği alışkanlık ve değerlerini, ortaya koymak istediği yönetim biçimini yansıtan, özel bir devrin simge yapısı olur.

Bilinmeyen yönleriyle bir cihan sultanı: Abdülhamid