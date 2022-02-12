33 yıllık nişane: Yıldız Sarayı
Osmanlı Devleti'nde saraylar, devletin siyasi merkezleriydi. Son dönemlerinde iç karışıklıkların, ihtilallerin hedefi olan payitahtta artık her hamle hayati önem taşıyordu. Tüm dünyanın eşsiz siyasetine hayran olduğu Sultan ll. Abdülhamid Han'ın tahta çıktığında aldığı ilk kararlarından birisi Dolmabahçe Sarayı'ndan Yıldız Sarayı'na geçmekti. 33 yıl sürecek olan yönetiminde şüphesiz bu tercihin çok önemli bir yeri vardı. Peki Sultan burada neyi hedeflemişti? Yıldız Sarayı neden önemliydi?
Giriş Tarihi: 12.02.2022
18:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
19:49
Dolmabahçe Sarayı'nı hangi padişah kullandı?
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Osmanlı mimarisi, 18. yy'dan itibaren erken dönem ve klasik dönem mimarisinden farklılaşarak Batı mimarisinin izlerini göstermeye başladı.
◾ 31. Osmanlı padişahı
Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmış olan Dolmabahçe Sarayı, bu farklılaşma ve modernleşmeyi okuyabileceğimiz dönem eserlerinden biri olarak 7 Haziran 1856 tarihinde açıldı.
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gibi pek çok padişah, Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmed Reşad, VI. Mehmed (Vahdeddin) devlet işlerini yönetme amacıyla Dolmabahçe Sarayı'nı kullandı.
Sultan Abdülmecid'in hatları
Önemli kararın arkasındaki sebepler...
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ll. Abdülhamid tahta çıkışından yedi ay sonra aldığı kararla, Dolmabahçe Sarayı'ndan Yıldız Sarayı'na taşındı.
◾Bu önemli kararın arkasında iki sebep vardır:
Birincisi; Dolmabahçe'de padişahlık yapan, babası Sultan Abdülmecid ve amcası Sultan Abdülaziz'in yaşadıkları üzücü olaylardır.
İkinci nedeni ise Tanzimat ve I. Meşrutiyet Dönemlerinin simgesel yapısı olarak görülen Dolmabahçe Sarayı'nın denizden ve karadan kuşatılmasının kolay olmasıdır.
Abdülhamid Han'sız 100 yıl
Yıldız Kasırlarından Yıldız Sarayı'na...
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Yıldız Bahçeleri olarak da anılan bu bölgedeki ilk yapının III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan tarafından inşa ettirildiği bilinir.
◾Her ne kadar
II. Mahmud, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz tarafından da önem verilen bölge olsa da en muhteşem günleri Sultan II. Abdülhamid döneminde yaşanır.
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Yıldız Sarayı, II. Abdülhamid'in her detayıyla özel olarak ilgilendiği bir saray kompleksi olarak yıldan yıla genişler.
Sultan II. Abdülhamid'in yaşamını, benimsediği alışkanlık ve değerlerini, ortaya koymak istediği yönetim biçimini yansıtan, özel bir devrin simge yapısı olur.
Bilinmeyen yönleriyle bir cihan sultanı: Abdülhamid
Yıldız Sarayı'nın mimari özellikleri...
◾ Sultan'ın
Yıldız'a taşınmasıyla başlayan imar çalışmaları uzun bir dönem boyunca devam eder. Yeni yapıların eklenmesi ve sınırların genişlemesi ile saray, son haline ulaşır.
◾ Yıldız Sarayı'nın sürekli eklemelerle genişleyen yapısı, Topkapı Sarayı'ndaki saray yapılanmasına benzer. Bursa Sarayı ile başlayıp uzun bir süre devam eden
klasik çok üniteli saray anlayışı, Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Çırağan saraylarında farklılaşır.
◾ Çünkü bu saraylar işlev ve örgütlenme düzeyi planlanarak
tek hamlede yapılan saray yapılarıdır. Bu anlamda Yıldız Sarayı, klasik Osmanlı saray anlayışına bir geri dönüş niteliği taşır.
Abdülhamid hakkında tarihe şerh düşen sözler
◾ Sarayın ve ona ait parkı içeren
vadinin dış dünya ilişkisinin sınırlandırılması veya kesilmesi için II. Abdülhamid, öncelikle Hamidiye Camii önünden başlayan Yıldız Yaylası'ndan Beşiktaş ve Ortaköy üzerine kadar inen büyük parkı, kalın ve ortalama 4 metre yükseklikte ve harpuştalı duvarlarla ayırır.
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Harpuşta, dış etkilere açık duvarların üstünü örten ve yağmur suyu, kar suyu gibi istenmeyen etkilerin yanlara akmasını sağlayan eğimli veya eğri bina bölümüdür.
Sultan II. Abdülhamid'in sanayi hizmetleri