Bilinmeyen yönleriyle bir cihan sultanı: Abdülhamid
Sultan Abdülhamid, dünyanın en buhranlı olduğu bir dönemde 33 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde...
Sultan Abdülhamid, dünyanın en buhranlı olduğu bir dönemde 33 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde hükümdarlık yaptı. Yönetimi, gerçekleştirdiği yenilikler, inşa ettirdiği yapılar, döneminde yaşanan siyasi olaylar ile II. Abdülhamid, tarihte belki de en çok tartışılan padişahlardan oldu. Peki, Sultan Abdülhamid özel yaşamında nasıl biriydi?Ayşe Osmanoğlu'nun kaleminden Abdülhamid'in özel yaşamına dair içeriğimizi okumak için tıklayın.
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Sultan Abdülhamid, dünyanın en buhranlı olduğu bir dönemde 33 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde...
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