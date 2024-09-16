Libya direnişinin sembol ismi: Ömer Muhtar

16 Eylül 1931'de, Libya’da sergilediği direnişle dünya çapında tanınan Ömer Muhtar, işgalci İtalyan güçleri tarafından idam edildi. Bu olayın üzerinden 93 yıl geçti. Ömer Muhtar, gösterdiği destansı mücadeleyle tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Stratejik savaş taktikleriyle Libya topraklarını işgal eden İtalyanları büyük hezimete uğrattı ve bu başarıları sayesinde "Çöl Aslanı" olarak anıldı.

🔸 1930'ların faşist İtalyasında, Mussolini'nin emriyle komutan Rodolfo Graziani, Libya'da Arapları temizlemekle görevlendirildi.

🔸 Ancak Libya'nın çöllerinde özgürlük için savaşan bir lider vardı: Ömer Muhtar. İtalyan kuvvetleri, bölgedeki Osmanlı güçlerinden teslim olmalarını istedi.

🔸 Osmanlı birlikleri bu talebi reddederek, Libya yerel savunma güçleriyle birlikte iç kesimlere çekildi ve İtalyanlara karşı mücadele etti. Ömer Muhtar ve mücahitleri, çölün derinliklerinde ve dağlarda büyük bir direniş gösterdi.

🔸 Coğrafyayı iyi tanıyan Muhtar, stratejik savaş taktikleriyle İtalyanları büyük bir yenilgiye uğrattı. Direnişçiler, vur-kaç taktiği uygulayarak İtalyan işgal ordusuyla sıkı çatışmalara girdi.

🔸 Mussolini'nin talimatıyla bölgeye atanan Graziani, Muhtar'a teslim olmasını teklif etti. Hicaz'a veya Mısır'a gitme ve para alma vaatlerinde bulundu. Ancak Muhtar bu teklifi reddetti. 1931'de Mussolini'nin onayıyla İtalyanlar, Cebel Ahdar'daki direniş siperlerini 15 Ocak'ta uçaklarla bombaladı.

🔸 Muhtar'a teslim olması için bir mektup gönderildi ancak yine reddetti. İtalyanlar bu defa, halka hitaben yazılan mektupları uçaklarla dağıttı ve Mısır sınırını kapatarak direnişçilere gelen desteği kesmeye çalıştı.

🔸 Buna rağmen Muhtar'ın liderlik ettiği birlikler, mücadelesine devam etti.Yerel halktan bazı kişilerin İtalyanlarla iş birliği yapması ve İtalyan hava kuvvetlerinin saldırıları sonucunda, ömer Muhtar, 11 Eylül 1931'de Slunta bölgesinde pusuya düşürülerek yaralı halde yakalandı.

🔸 Sözde bir mahkemeye çıkarılan Muhtar, 16 Eylül 1931'de idam edildi. Ömer Muhtar, 20 yıldan uzun bir süre boyunca İtalyan sömürgecilere karşı amansız bir mücadele vermişti ve bu sürede "şehitlerin hocası" ve "mücahitlerin hocası" gibi saygıdeğer lakaplarla anılmıştı.

🔸 Şehadet yıl dönümünde, Libya'da her yıl "Şehit Günü" olarak anılan bu tarih, resmi tatil olarak kabul ediliyor.

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