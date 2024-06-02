Tolstoy'un Müslüman olduğu gizlendi mi?

Lev Nikolayeviç Tolstoy hakkında oldukça merak edilen bir husus var. Lev Nikolayeviç Tolstoy Müslüman mıydı? Sizce, usta kalem ölmeden önce İslam ile tanışmış olabilir mi? İşte tüm bu soruların cevabını sizler için anlattık.

🔸Kaleme aldığı eserlerle dünya çapında en çok okunan yazarlardan olan Tolstoy aslında bir Müslüman mıydı? Tolstoy'un Müslümanlar ile ilk karşılaşması Kazan'da eğitim gördüğü dönemde gerçekleşir.

🔸Ayrıca orada bulunduğu süreçte Türkçe ve Arapçayı öğrenerek İslam'ı yakından tanıma fırsatı bulur. Kafkasya ve Kırım cephelerinde bulunduğu yıllarda ise; Şeyh Şamil ve Hacı Murat ile önemli isimlerle tanışır.

🔸 Hatta buradaki anılarından yola çıkarak "Kazaklar" ve "Hacı Murat" eserlerini kaleme alır.

🔸Aynı zamanda birçok isimle mektuplaşan yazarın, Mısır'ın tanınmış âlimlerinden Muhammed Abduh ile mektuplaştığı ve Hz. Muhammed (SAV) ve İslam'dan olumlu manada etkilendiği mektuplarında geçer.

🔸Tolstoy'un kaleme aldığı Hz. Muhammed (SAV) kitabında ise "Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlıktan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği, tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi." ifadelerine yer verdiğini görüyoruz.

🔸Kur'an-ı Kerim'i Rusçaya tercüme eden Valeria Porokhova, Tolstoy'un son zamanlarında İslam'ı kabul ettiği ve bir Müslüman gibi gömülmek istediğini söyler.Yazarın İslami usullere göre defnedildiğini söyleyen Porokhova, mezarı başında Hristiyanlığın sembolü olan 'haç'ın yer almadığını da aktarır.

🔸Sonuç olarak; Tolstoy'un, Müslüman olup olmadığı kesin olarak bilinmese de onun hissettikleri, yaşama olan yönelimi ve istediği hayat, İslam'a oldukça yakındır.

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Günışığı Gülhan SALMA

Kamera: Serkan Hervenik

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