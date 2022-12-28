Fethin ilk meyvesi: Semt-i Saraçhane
Aşılamaz denen surları yıkarak destan yazan Fatih Sultan Mehmed, 29 Mayıs 1453'te bir medeniyetler beşiği olan İstanbul'u fethetti. Fethin ardından İstanbul'un imar ve inşası için yoğun çaba sarf eden Sultan ll. Mehmed, tarihi yarımada içerisinde ilk olarak Saraçhane semtini kurdu. Mimari düzeni kökten değiştiren padişahın Saraçhane'yi kurması, arkasında başka fikirler yatan stratejik bir karardı.
Giriş Tarihi: 28.12.2022
18:35
Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
19:07
🔵 Tarih boyunca medeniyetlerin varlıklarını taçlandırdığı şehir olan
İstanbul, farklı kavimler tarafından 28 defa kuşatılır. Nihayet Fatih Sultan Mehmed, 29 Mayıs 1453'te bir kültür beşiği olan şehri fethe muvaffak olur.
🔵 Yıkılmaz sanılan
İstanbul surlarının Fatih Sultan Mehmed'in zekasının ve mühendisliğinin ürünü şahi topları karşısında yok olması dünyada büyük bir yankı uyandırır. Ardından Orta Çağ kapanır ve Osmanlı'nın öncülüğünde Yeni Çağ başlar.
İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi
🔵 İstanbul'un fethedilmesi
1058 yıldır varlığını devam ettiren Roma medeniyetinin, adalet ve marifetin temel kavram olduğu İslam medeniyetine mağlubiyetinin açık bir tezahürüdür. Farklı kültürlere ev sahipliği yapan şehir, İslam medeniyetinin kavramlarıyla yeniden imar ve inşa edilir.
🔵 Fatih Sultan Mehmed, fethin ardından İstanbul'da
evvela Saraçhane semtini kurar. Fatih'in, denizden gemi yürüterek fethettiği şehre ilk olarak Osmanlı ordusunun bineği atların teçhizatını temin eden esnafı yerleştirmesi stratejik bir hamledir.
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🔵 Arapça
serc, serrac kökünden türeyen saraç kelimesi; eyer ve at takımı yapan, ayrıca deriden eşya imal eden esnafa verilen isimdir. Saraçhane ise şuan bulunduğu bölge ile özdeşleşmeden önce saraçlık mesleği ile meşgul olan esnafın topluca bulunduğu yeri ifade eder.
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At ve biniciliğin tarih ve kültür dünyamızda önemli bir konuma sahip olması, atların ve biniciliğin ilgili olduğu mesleklere de ihtimam gösterilmesine neden olur.
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Saraçhane semtinin ilk kuruluşu
🔵 Fatih Sultan Mehmed, döneminde
mimari düzende köklü değişiklikler yapar. Fethin ardından yeniden imar edilecek İstanbul'da Türklüğün ve İslam'ın bir simgesi olarak Fatih Camii'ni inşa ettirir.
🔵 ll. Mehmed, İstanbul'un gözde mekanlarından birisine Fatih Camii'ni yaptırmasının ardından
hem semti canlandırmak hem de kıyılara yakın bu stratejik mevkiyi korumak için saraçhaneyi yaptırır. 1475 yılında inşaatın bitmesi ile saraçlar çarşıya yerleşir. Böylece Saraçhane semti fethin ardından kurulan ilk semt olur.
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Bir Bilgi
Fatih Saraçhane'yi kurmasının ardından bölgeye yakın bir alana askeri bir kışla inşa ettirir.
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🔵 Çoğumuzun sadece bir semt olarak bildiğimiz
Saraçhane; Bayezid'den devam ederek Şehzadebaşı'na kadar uzanan akstan, Unkapanı ile Aksaray'a kadar uzanan tarihi yarımadada İstanbul'un topografik orta noktası üzerinde yer alır.
🔵 Halk arasında zaman zaman
Şehzadebaşı olarak da tanımlanan semt, Mimar Sinan'ın İstanbul'un merkezi olarak yeşil sütunu belirlediği düşünüldüğünde şehrin kalbine kurulmuştur. Kuruluşundan ardından Mısır Çarşısı, sosyal tesisler ve Mimar Sinan'ın Şehzadebaşı, Süleymaniye gibi eserleri Saraçhane'yi mamur bir semt haline getirir.
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