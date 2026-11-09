Fethin ilk meyvesi: Semt-i Saraçhane

3 /10 Saraçlık mesleği















🔵 Arapça serc, serrac kökünden türeyen saraç kelimesi; eyer ve at takımı yapan, ayrıca deriden eşya imal eden esnafa verilen isimdir. Saraçhane ise bulunduğu bölge ile özdeşleşmeden önce saraçlık mesleği ile meşgul olan esnafın topluca bulunduğu yeri ifade eder.

🔵 At ve biniciliğin kültür dünyamızda önemli bir konuma sahip olması, ilgili mesleklere de ihtimam gösterilmesine neden olur.