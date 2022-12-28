Fethin ilk meyvesi: Semt-i Saraçhane

🔵 Tarih boyunca medeniyetlerin varlıklarını taçlandırdığı şehir olan İstanbul, farklı kavimler tarafından 28 defa kuşatılır. Nihayet Fatih Sultan Mehmed, 29 Mayıs 1453'te bir kültür beşiği olan şehri fethe muvaffak olur.

🔵 Yıkılmaz sanılan İstanbul surlarının Fatih Sultan Mehmed'in zekasının ve mühendisliğinin ürünü şahi topları karşısında yok olması dünyada büyük bir yankı uyandırır. Ardından Orta Çağ kapanır ve Osmanlı'nın öncülüğünde Yeni Çağ başlar.