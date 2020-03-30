Fatih Camii ve Külliyesi hakkında 10 bilgi

Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un özenle seçilmiş tepelerinden birine inşa ettirilen Fatih Camii, Osmanlı "külliye" kültürünün önemli bir sembolüdür. Çünkü Osmanlılar, bu tür büyük camileri yalnız ibadethane olarak değil; sosyal yaşam içinde yer alan dönemin okulları medreseler, fakirler için yemek dağıtılan imarethaneler, kütüphaneler ve hamamlarla birlikte inşa etmişlerdir. Sizler için, Sultan Mehmed Han'ın "Memleket camileri içinde bu mabed, vücuda nisbetle bir baş gibidir." dediği Fatih Camii ve Külliyesi hakkında 10 bilgiyi derledik.
Giriş Tarihi: 30.03.2020
16:11
Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
16:04
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1
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Fatih Camii ve Külliyesi'nde bulunan yapılar nelerdi?
2
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Şehrin yedi tepesinden birinde inşa edildi
3
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İlk Türkçe ezan bu camide okundu
4
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Caminin iki yanında medreseler yer aldı
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Osmanlı tarihinin birçok önemli isminin mezarı buradadır