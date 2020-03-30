Fatih Camii ve Külliyesi hakkında 10 bilgi

Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un özenle seçilmiş tepelerinden birine inşa ettirilen Fatih Camii, Süleymaniye Camii gibi Osmanlı yaşam kültürünün önemli bir sembolüdür. Osmanlılar bu tür büyük camileri yalnız ibadethane olarak değil sosyal yaşam içinde yer alan dönemin okulları medreseler, fakirler için yemek dağıtılan imarethaneler, kütüphaneler ve hamamlarla birlikte inşa ettiler. Burada şehircilik bakımından benzersiz bir düzenleme de tasarlanmıştır. Bütün binalar tam bir simetriye göre yerleştirildiği gibi ortasında caminin bulunduğu külliye İstanbul'un en önemli dini ve kültürel merkezini oluşturmuştur.

İstanbul'un 7 tepesi nerededir?