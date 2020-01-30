İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi

Bu kuşatmalar sırasında başka milletlerin saldırılarına uğrayan İstanbul, 864'te ve 936'da Rusların; 959'da Macarların saldırısına uğradı ancak bir sonuç alamadılar. 1203 Haziran'ında Latinlerden oluşan Haçlı ordusu İstanbul'a saldırdı. Kadıköy ve Üsküdar'ı kısa sürede zapt ettiler. Ardından Beşiktaş'ta karaya çıkıp, Galata ve civarını ele geçirdiler. Haliç'te bulunan zinciri kıran Haçlı donanması, bu bölgeden şehre saldırdı; yangınlar çıkarak şehri harap ettiler.

Bir süre ara verilen kuşatma 9 Nisan 1204'te tekrar başladı. 12 Nisan'da Fener bölgesinden İstanbul'a giren Latinler, 1261'e kadar şehri ellerinde tuttular. 1261'de, İznik Rum İmparatoru Mihail Paliologos, İstanbul'u Latinlerden geri aldı. 1302'de Venedik donanması İstanbul surlarının önündeydi. Ancak ne onların, ne de 1348'de Cenevizlilerin hücumlarından bir netice çıkmadı. Cenevizliler, 1437'de ikinci defa şanslarını denedilerse de başarılı olamadılar.