Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden Mahur Beste

Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, "Mızrakçıoğlu" lakabıyla da bilinir. Zamanın ötesinde bir yazar olan Tanpınar; romanları ve şiirleriyle adeta okurlarını farklı diyarlara ışınlar. "İnsan bozulur, insan kalmaz; bir medeniyet insanı yapan manevî kıymetler manzumesidir" sözlerinin geçtiği "Mahur Beste" eserinde yazar, bizlere ne zaman, ne bir olay örgüsü ne de bir konu veriyor. Yazar eserini, "karakter analizi" üzerine kurmuş ve okurlarının yorumlamasını istiyor. İşte, böylesine derin manaların gizli olduğu "Mahur Beste"den sizler için alıntılar derledik.