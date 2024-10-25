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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden Mahur Beste

Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, "Mızrakçıoğlu" lakabıyla da bilinir. Zamanın ötesinde bir yazar olan Tanpınar; romanları ve şiirleriyle adeta okurlarını farklı diyarlara ışınlar. "İnsan bozulur, insan kalmaz; bir medeniyet insanı yapan manevî kıymetler manzumesidir" sözlerinin geçtiği "Mahur Beste" eserinde yazar, bizlere ne zaman, ne bir olay örgüsü ne de bir konu veriyor. Yazar eserini, "karakter analizi" üzerine kurmuş ve okurlarının yorumlamasını istiyor. İşte, böylesine derin manaların gizli olduğu "Mahur Beste"den sizler için alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 25.10.2024 11:18
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Hâlbuki kitaplar, sevginin birleştirici bir şey olduğunu yazıyorlardı.

Ahmet Hamdi Tanpınar

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Bir tek şey anladım: Kitapla bu hayatın ayrılığı.

Ahmet Hamdi Tanpınar

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Her şeye rağmen yaşıyordu ve yaşayacaktı. Ne olursa olsun hayat güzel bir şeydi.

Ahmet Hamdi Tanpınar

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Fikirlerimiz, onları taşıyacak kudrette olduğumuz nispette bizimdirler.

Ahmet Hamdi Tanpınar

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"Olduğumuz gibi" ile "olmak istediğimiz gibi" terazinin iki kefesidir.

Ahmet Hamdi Tanpınar

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